Deniz dibinden bisiklet ve balık kafesi çıktı

Semih ERSÖZLERTunahan KIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi çalışanları tarafından kurulan 'Sualtı Temizlik Ekibi', ilk deniz dibi temizliğini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da daldığı etkinlikte deniz dibinden bisiklet, balık kafesi ve plastik atıklar çıktı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği Antalya'da suyun altındaki çöpler zaman zaman farklı ekipler tarafından toplanıyor. Yapılan her temizlikte deniz dibinden çok sayıda nesne çıkarılıyor. Muratpaşa Belediyesi de Antalya Körfezi'nde biyoçeşitliliği korumak, Akdeniz foklarının yaşam alanı falezlerde su altı kirliliğinin önüne geçmek ve hayalet ağlarla mücadele için 'Falezler Bizim Evimiz' projesini hazırladı. Proje kapsamında Antalya Sualtı Derneği (ANTSAD) tarafından, belediye çalışanlarının yer aldığı 'Sualtı Temizlik Ekibi'ne eğitimler verildi. Başkan Ümit Uysal'ın da dahil olduğu ekip, deniz polisi ve sahil güvenliğin desteğiyle bugün Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yaptı. Etkinlik sonunda denizden birçok plastik atık, bisiklet, balıkçıların bıraktığı balık kafesi çıkarıldı.

`SUYUN ÜSTÜ NE KADAR ÖNEMLİ İSE ALTI DA O KADAR ÖNEMLİ´

Dalış öncesinde Ümit Uysal eğitimi tamamlayan ekibe sertifikalarını verdi. Sonrasında konuşan Uysal, "Suyun üstü ne kadar önemli ise altı da o kadar önemli. Biz çevre çalışmalarına çok önem veren bir belediyeyiz. 8'inci kez En İyi Çevre Eğitimi Ödülü'nü üst üste alan belediyeyiz. Her şeyi kendisine hak gören, dünyanın sahibi gibi kendisini gören insandan, dünyaya saygı duyan, dünya ile uyumlu yaşayan, dengeli yaşayan insana doğru yolculuğumuz devam ediyor. Suyun altı ile suyun üstüyle dağlarla, ovalarla, tarım alanlarıyla, şehir alanlarıyla kentleşmiş alanlarla, antik kentler, vadilerle devam edecek" diye konuştu.

'NESLİ TÜKENMEKTE OLAN CANLILARIN TÜKENDİĞİNİ FARK ETTİRMEYİ AMAÇLAYAN BİR PROJE'

Deniz temizliği için etkinlikler düzenlediklerini söyleyen ANTSAD Başkanı Semih Başaran, "Derneğimiz 2017 yılından bu yana Antalya'da su altı canlılarının korunması, geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. 'Falezler Bizim Evimiz' projemizde hayata geçirilen Akdeniz foklarının yaşam alanlarının geliştirilmesini hedefleyen, nesli tükenmekte olan canlıların nesillerinin tükendiğini fark ettirmeyi amaçlayan bir proje. Muratpaşa Belediyesi'nin çalışanlarından gönüllü 10 arkadaşımıza yaklaşık 1 ay önce 1 yıldız dalıcı eğitimine başlandı. Bugün de su altı temizliği yaptık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERTunahan KIR

