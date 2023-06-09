Danimarka temsilcisi, milli hentbolcu Cemal Kütahya'yı unutmadı



ANTALYA, (DHA) Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'nde Danimarka temsilcisi HEI Beach Takımı, Hatay'da depremde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya'nın fotoğrafının olduğu forma ile sahaya çıkarak hentbol, camiasını duygulandırdı.

Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri ikinci gün hız kesmeden devam ediyor. Grup maçlarının oynandığı şampiyonada Danimarka temsilcisi HEI Beach Erkek Takımı anlamlı bir davranışla hem izleyicileri hem de hentbol camiasını duygulandırdı. 6 Şubat'ta yaşanan depremde Hatay'da hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya'nın ailesiyle olan fotoğrafıyla kum sahaya çıkan Danimarka ekibi, aynı zamanda depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Karşılaşma sonunda galip gelen Danimarka temsilcisini tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Deprem felaketi, ardında birçok acı hikaye bıraktı. Cemal Kütahya bunlardan biri. Bugün Danimarka takımı Cemal Kütahya'yı anmak için anlamlı bir davranış sergiledi. Hepsine teşekkür ediyor, merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Spor böyle bir şey. Birçok duyguyu bir arada barındırıyor. Bu zorlu kulvarda mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Plaj alanının havadan görüntüsü

Plaj hentbolü maçlarından görüntü

Maçları izleyen protokol

Hatay'da ölen takım kaptanı Cemal'in fotoğrafının yeraldığı forma ile çıkan takımdan görüntü

Spikerin fotoğrafla çıkan taktımı anons etmesi

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DHA-Spor Türkiye-Antalya ANTALYA

2023-06-09 15:32:33



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