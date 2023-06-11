Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu geçti



Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'ya, 1 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 37 artarak, 4 milyon 62 bin 891 oldu.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kente 1 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyon 62 bin 891 oldu.

Antalya'da 2023 yılının turizm verileri, 2021 ve 2022'nin 1 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. 2021 yılının aynı döneminde kenti hava yoluyla 905 bin 618, 2022 yılı aynı döneminde 2 milyon 968 bin 536 turist ziyaret etmişti. 2023 yılı rakamları, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artış gösterdi.

Turizmde 'rekorlar yılı' olarak bilinen 2019 yılının 1 Ocak-10 Haziran döneminde kente hava yoluyla 4 milyon 26 bin 529 turist gelmişti. Antalya'nın 2023 rakamları, 2019'u geride bıraktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU

2023-06-11 12:05:21



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