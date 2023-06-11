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Sivrisinek nedeniyle düğüne ilaçlama ekibi çağrıldı

DHA

Sivrisinek nedeniyle düğüne ilaçlama ekibi çağrıldı


Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde açık havada yapılan düğüne gelen davetliler, sivrisinekler nedeniyle zor anlar yaşayınca belediye ekipleri ilaçlama yaptı.
Kadriye Mahallesi'nde dün akşam açık havada yapılan düğüne gelen davetliler, sivrisinekler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bunun üzerine düğün sahibi, belediyenin ilaçlama ekibini aradı. İhbarla geen Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi, düğün öncesinde alanda ilaçlama yaptı. Kırmızı halıda ilaçlama yapan araç ise davetlilerce cep telefonu ile görüntülendi. İlaçlamanın ardından düğün başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ
2023-06-11 13:14:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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