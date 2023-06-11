Antalya'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole düşen yolcu otobüsündeki 10 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında KorkuteliFethiye yolu Yukarı Karaman mevkisinde meydana geldi. Filiz Ceylan yönetimindeki 35 PK 906 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole düştü. Kazada 25 yolcudan 10'u hafif yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Filiz Ceylan da ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ
2023-06-11 15:40:57
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