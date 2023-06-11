Park halindeki hafif ticari aracın şoför koltuğunda ölü bulundu



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da İsmail Üstündağ (43), ağaçlıklı alanda park halindeki hafif ticari aracının şoför koltuğunda ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan ağaçlıklı alan içerisinde meydana geldi. Yaklaşık 12 saat park halinde bulunan 07 BVG 93 plakalı hafif ticari aracın sürücü koltuğunda oturan İsmail Üstündağ'ı hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde İsmail Üstündağ'ın hayatını kaybettiğin belirlendi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile çevirdi. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Şube Ekiplerinin incelemesinin ardından Üstündağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle takip ettiği görüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-06-11 20:32:31



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