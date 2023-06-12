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Deniz kaplumbağasının gündüz yuva çalışması için önlem aldılar

DHA

Deniz kaplumbağasının gündüz yuva çalışması için önlem aldılar


Alparslan ÇINARLevent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)NESLİ tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağaları, yuvalama alanlarından Antalya'daki Çıralı Sahili'ne gelmeye devam ediyor. Geceleri sahildeki yuvalarını yaptıktan sonra yumurta bırakan deniz kaplumbağalarından biri, sabaha karşı sahile çıkınca ilgi odağı oldu. Tatilciler deniz kaplumbağasının rahatsız olmaması için çevrede önlem aldı. Deniz kaplumbağasına yaklaşılmasına ve yüksek ses çıkarılmasına izin verilmedi. Saatlerce süren yuva kazma işlemi hava sıcaklığının artmasıyla sona erdi.
Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili, yumurtalarını bırakmak isteyen deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl 104 yuvadaki 9 bin yumurtadan dünyaya gelen 3 bin 500'e yakın yavru deniz kaplumbağası suyla buluşmuştu. Çıralı sahilinde bu sezon yuva sayısı şimdiden 18'e ulaştı.
Yavru deniz kaplumbağaları, yumurtadan çıktıktan sonra denizle buluştukları sahili unutmayıp yıllar sonra yeniden o sahile geliyor. Yuva kazıp bu yuvaya 70 ile 200 kadar yumurta bırakan deniz kaplumbağası daha sonra yuvanın üzerini kumla kapatarak yeniden mavi sulara dönüyor. Bu işlem ise gece ay ışığında ve gelgit olayının az olduğu sahillerde gerçekleşiyor. Gün aydınlanmadan yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağası denize dönmüş oluyor. Ancak Çıralı Sahili'nde, nadir görülen bir olay yaşandı. Sahilde 25 yıldır deniz kaplumbağalarının yuvalarını koruyan gönüllüler, sabah erken saatlerde sahile indiklerinde bir deniz kaplumbağasını sahilde yuva yaparken gördü. Kısa sürede tatilcilerin de yoğun ilgi gösterdiği bu olayda deniz kaplumbağasının rahatsız olmaması için çevrede önlem alındı. Deniz kaplumbağasına yaklaşılmasına ve yüksek ses çıkarılmasına izin verilmedi.
SAATLERCE YUVA YAPACAĞI YERİ ARADI
Deniz kaplumbağası sahilde saatlerce yuva yapacağı yeri aradı. Uygun ısı ve kumluk alanın yumuşak ve nemli yerlerini tercih eden deniz kaplumbağasının bu çabası, tatilciler tarafından ilgiyle takip edildi. Yuva yapacağı alanı belirleyen ancak havanın aydınlanması ve sıcaklığın artmasıyla birlikte anne deniz kaplumbağası, yumurtaları bırakmadan denize dönmeye karar verdi. Denize doğru ilerlemeye başlayan deniz kaplumbağasını gönüllüler kısa süreliğine durdurup yara ve benzeri olumsuz bir durum olup olmadığına baktı. Deniz kaplumbağasını kayıt altına alan gönüllüler, üzerinde rakam yazan metal plakalığı ön kanadına tutturup denize bıraktı. Plaka sayesinde deniz kaplumbağasının nerede karaya çıktığı ve sağlık durumu takip edilebilecek.
'OLAĞANÜSTÜ BİR OLAYDI'
Deniz kaplumbağasını uzun süre izleyen tatilcilerden Marina Chernova, "Bu eşsiz bir manzara. Çok fantastik. Benzeri tekrar izlemek için geceden sabaha kadar beklemeye hazırım. Çok olağanüstü bir olaydı. İlk defa gördüm" dedi. Bir başka tatilci de anne deniz kaplumbağasını uzun süre izledikten sonra fotoğraflarını çekti. Deniz kaplumbağasının çok büyük olduğunu söyleyen İrina Nevcova, "Yumurtlama ve yuva işlemi çok uzun sürüyor. İlk defa bu kadar yakından gördüm. Çok şaşkınım" diye konuştu. Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altunkaya, anne kaplumbağanın biraz geç kaldığını belirtti. Nadir rastlanan manzara karşısında kendisinin de şaşırdığını belirten Altunkaya, "Buradaki turistler de bu önemli ana şahitlik etti. Normalde gecedir yuvalama ve yumurtalama zamanı. Çok nadir bir durum. Güneş doğmadan denize dönmesi lazımdı" ifadelerini kullandı.
ÇIRALI SAHİLİ'NDEKİ YASAKLAR
Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altunkaya, hava serin olmasına rağmen bu yıl yuvalama işlemlerinin erkenden başladığını belirtti. Uzun süredir bu alandaki yuvalama işlemleri verilerini ellerinde bulundurduklarını belirten Altunkaya, "Her yıl kaç yuva olduğu, kaç anne deniz kaplumbağasının gelip kaç yumurta bıraktığını biliyoruz. Geçen sene 104 yuva vardı. 3 bin 400 canlı yavru denizle buluştu. Çok azı yaşıyor" dedi. Yuvaları korumak için sahilde bazı yasakları hayata geçirdiklerini de kaydeden Altunkaya, "Akşam saatlerinden itibaren sahile gelmek yasak. Ateş yakmak, ses çıkarmak saat 06.00'ya kadar yasak. İnsanlar tatile gelince biraz rahat olmak istiyor. Sahile aracıyla inmek isteyenler oluyor. Bunlarla ilgili cezalar var. 200 bin TL'ye kadar çıkıyor bu cezalar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Alparslan ÇINARLevent YENİGÜN
2023-06-12 10:38:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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