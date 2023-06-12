22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın birincisi İlsu Demirci oldu



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 12 finalistin katıldığı 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması final yaptı. Kraliçe seçilen İlsu Demirci, adını duyunca uzun süre gözyaşı döktü.Yarışma bu yıl Tanıtım Production tarafından düzenlendi. Ali Bulut'un organize ettiği yarışmada 12 finalist kampa girdi. Kraliçe adayları kampta zerafet, yürüyüş, dans, modellik, drama ve koreografi eğitimi alırken final gününü heyecanla bekledi. Final, davetlilerin ve yarışmaya katılan 12 finalistin yakınlarının katıldığı geceyle gerçekleştirildi. Finalistler kendileri için özel dikilen kostümleri yine özel koreografilerle podyumda sergiledi. Jüri üyelerinin puan verdiği 12 finaliste genel kültür alanında sorular da soruldu. Gecede dans ve eğlence bir arada yaşandı. Sanatçı Seçil Tuna, şarkılarını davetliler için seslendirdi.GÜZELLİK KRALİÇESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADIAY-ÇA Estetik'in ana sponsor olduğu yarışma sonunda 12 finalistten dereceye girenler tek tek açıklandı. İnternet üzerinden verilen oylarla Miss Mediterranean İnternet güzeli Gamze Acet, Miss Press güzeli Mercan Çalhan, Miss Expo Park güzeli Sinem Koca, Miss Sky Business güzeli Naz Öz, Miss Ay-Ça güzeli Elif Çavuş oldu. Gecede 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın 3 güzelinin açıklanacağı ana gelinduğunde nefesler tutuldu. Hem yarışmacıların hem de yakınlarının heyecanlı anları dikkati çekti. 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın 3'üncüsü Gamze Acet, 2'ncisi İmge Uskun olurken, kraliçe ise İlsu Demirci oldu. Demirci adının okunmasıyla birlikte gözyaşlarını tutamadı. Dakikalarca gözyaşını silen Demirci'ye davetliler ve yarışmacı arkadaşları alkışlarla destek verdi.İlsu Demirci, çok heyecanlandığını belirterek, "İsmimi duyunca ağlasam mı ağlamasam mı bilemedim. Beklemiyordum bunu. Çok mutluyum. Şimdiki planım oyunculuk üzerine ilerlemek" diye konuştu.Demirci'ye tacını organizatör Ali Bulut taktı. Bulut, 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın 12 finalistiyle güzel bir yarışma geçirdiklerini ve yarışmacıların çok donanımlı olduğunu söyledi. 12 finalistin de kariyer yolculuklarında başarıyla ilerleyeceklerini ifade eden Bulut, bu yarışmanın kaybedeni olmadığını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Antalya DHA

2023-06-12 12:10:46



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