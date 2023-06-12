Plaj hentbolunda Cemal Kütahya unutulmadı



ANTALYA,(DHA) KONYAALTI Belediyesi'nin düzenlediği Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'ne, depremde hayatını kaybeden milli hentbolcu Cemal Kütahya forması ile çıkan Danimarka temsilcisi HEI Beach Handball kaptanı Andersen Martin Vilstrup, hentbol camiasına başsağlığı diledi.

Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri renkli görüntüler ile sona ererken, bir yanda da duygu dolu anlara sahne oldu. Finallerin açılış maçına Hatay'da yaşanan depremde hayatını kaybeden milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın aile fotoğrafının üzerinde olduğu forma ile çıkan Danimarka temsilcisi HEI Beach Handball Takımı, büyük takdir topladı. Şampiyonanın son gününde HEI Beach Handball sporcularına teşekkür etmek için alana gelen Cemal Kütahya'nın kız kardeşi Gözde Kütahya, takım kaptanın Andersen Martin Vilstrup'a ağabeyinin formasını hediye etti. Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü de Danimarkalı sporcuların bu jestine kayıtsız kalmayarak, sporculara birer hediye takdim etti. Danimarka sporcularının çok ince bir düşünce örneği sergilediğini belirten Gözde Kütahya, "Ağabeyimin böyle her yerde anılması inanın beni çok duygulandırıyor. İyi ki öyle bir ağabeyim vardı. Türk hentbolunun Türk milletinin başı sağ olsun" dedi.

'CEMAL KÜTAHYA HARİKA SPORCUYDU'

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in katılımıyla düzenlenen ödül töreniyle son bulan Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'nde, şampiyon olan ve dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni öncesinde, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde Hatay'da hayatını kaybeden milli sporcu Cemal Kütahya'yı anan Danimarkalı sporcular sahaya çağırıldı. Tribünler, sporcuları ayakta alkışladı. Milli sporcu Cemal Kütahya'nın düzgün karakterinin yanı sıra harika bir sporcu olduğunu kaydeden Danimarka temsilcisi HEI Beach Handball Takım Kaptanı Andersen Martin Vilstrup, şöyle konuştu;

"Cemal Kütahya ile birkaç kez tanışma ve vakit geçirme fırsatım oldu. Her şeyden önce çok karakteri düzgün bir insandı. Aynı zamanda çok iyi bir sporcuydu. Ona olan saygımızı manevi olarak nasıl gösterebiliriz, diye düşündük. Bunun üzerine ailesi ile olan fotoğraflı forma ile maça çıktık. Ailesinin ve hentbol camiasının bu değerli kaybı için çok üzgünüz. Tekrar başsağlığı diliyoruz. Bunun için çok üzgünüz. Hem Türkiye, hem ailesi, hem de plaj hentbolu adına böyle bir şey yaptık." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Danimarka takımının sahada görüntüsü

Protokolün maçı isterken

Gözde Kütahya'nın Danimarka takım kaptanına hediye verirken

Danimarka takımının ayakta alkışlanması

RÖP: Göze Kütahya ile röportaj

RÖP2: Takım Kaptanı Andersen Martin Vilstrup ile röportaj

Danimarkalı sporcunun Gözde Kütahya ile konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Antalya ANTALYA

2023-06-12 12:44:29



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