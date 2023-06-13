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Türkiye'de denizlerde avlanan 2 balıktan 1'i hamsi

DHA

Türkiye'de denizlerde avlanan 2 balıktan 1'i hamsi


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'de geçen yıl denizlerde avlanan 254 bin 535 ton balıktan 125 bin 980 tonu hamsi oldu. Türlerine göre dağılımı incelendiğinde; hamsiyi, 49 bin 892 ton ile palamut-torik, 16 bin 729 ton ile sardalya takip etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında; su ürünleri üretimi, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 849 bin 808 ton gerçekleşti. Üretimin yüzde 30'unu avcılık yolu ile elde edilen deniz balıkları, yüzde 5,6'sını avcılık yolu ile elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,9'unu avcılık yolu ile elde edilen iç su ürünleri oluşturdu. Avcılık yolu ile yapılan toplam üretim, 335 bin 3 ton oldu. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 2,3, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 0,4 arttı.
AVLANAN 2 BALIKTAN 1'İ HAMSİ
Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de geçen yıl avlanan deniz balıkları miktarı, 254 bin 535 ton olarak gerçekleşti. Balık türlerine göre dağılımı incelendiğinde; hamsinin 125 bin 980 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık olduğu görüldü. Hamsiyi 49 bin 892 ton ile palamut-torik, 16 bin 729 ton ile sardalya takip etti. Denizlerde 2013'ten 2023 yılına kadar toplam 2 milyon 810 bin 876,5 ton balık avı yapıldı. Son 10 yılda en çok avlanan balık türü hamsi oldu. 10 yılda 1 milyon 538 bin 63,8 ton hamsi avı gerçekleştirildi. 2013'ten bu yana en düşük hamsi avı 96 bin 440 ile 2014 yılında, 96 bin 451,7 ton ile de 2018 yılında gerçekleşti. Aynı dönemde en yüksek hamsi avcılığı 262 bin 544,4 ton ile 2019 yılında oldu.
10 YILDA HAMSİ AVCILIĞI
Hamsi avcılığı 2013 yılında 179 bin 615,2 ton, 2014 yılında 96 bin 440 ton, 2015 yılında 193 bin 492,3 ton, 2016 yılında 102 bin 595,2 ton, 2017 yılında 158 bin 93,8 ton, 2018 yılında 96 bin 451,7 ton, 2019 yılında 262 bin 544,4 ton, 2020 yılında 171 bin 253, 2021 yılında 151 bin 597,6 ton, 2022 yılında 125 bin 980,4 ton oldu.
PALAMUT AVCILIĞI İKİNCİ SIRADA
İkinci sıradaki palamut-torik ise 2013 yılında 13 bin 157,6 ton, 2014 yılında 19 bin 31,5 ton, 2015 yılında 4 bin 573 ton, 2016 yılında 39 bin 459,6 ton, 2017 yılında 7 bin 577,6 ton, 2018 yılında 30 bin 920,4 ton, 2019 yılında 1578,3 ton, 2020 yılında 22 bin 742,7 ton, 2021 yılında 2 bin 595,4 ton, 2022 yılında 49 bin 891,5 ton avlandı.
HAMSİ, BALIK UNUNDA KULLANILIYOR
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Türk balıkçılığı açısından hamsinin çok önemli olduğunu belirterek, "Hamsi, Karadeniz bölgesindeki balıkçıların gelir kaynağı. Hamsiyi herkes severek tüketir. Hamsi en fazla avlanan deniz balığı. Hamsi; balık unu ve yağı yapımı için de avlanıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-06-13 10:41:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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