Koylardaki halk plajı çalışması, 'yürütmeyi durdurma' kararı ile son buldu



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ihale edilip, Bostanlık ve Alacasu koylarında yapımına başlanan 2 halk plajına ilişkin çalışmalar, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının özel şirkete ulaşması ile sona erdi.

Antik Likya kenti Phaselis'in sınırları içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün ihalesini alan özel şirket, '1'inci derece arkeolojik ait alanı' niteliğindeki Alacasu ve Bostanlık koylarında 2 halk plajı projesi inşasına başladı. Şubatta başlayan çalışmalara karşı bazı çevre örgütleri ile meslek odaları, içerisinde büfe, kafe, tuvalet gibi ünitelerin bulunduğu 2 halk plajı projesinin iptalini istedi.

İLK KARAR, KURUL İZNİNE KARŞI ÇIKTI

'Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' adı ile ihale edilen projeye karşı ilk dava, 8 kişi ve Peyzaj Mimarları Odası'nca, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun projeye izin kararının iptali için açıldı. Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi, söz konusu ihaleye yönelik yapım işlerinin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle nisan ayında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İKİNCİ DAVA İHALE VE PROJEYE KARŞI

Bakanlık ve ihaleyi alan firma, mahkeme kararının ihaleyle ilgili olmadığını gerekçe göstererek, inşa çalışmalarını devam ettirdi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile 14 kişi de milli park sınırları içerisinde '1'inci derece arkeolojik ve doğal sit' olan Phaselis Antik Kenti'nde yapılan halk plajı ve günübirlik tesis yapım ihale kararı ile ihale konusu projenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle ikinci bir dava açtı.

MAHKEME 'YÜRÜTMEYİ DURDURMA' VERDİ

Davada projenin, '1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı' Phaselis Antik Kenti'nde 85 bin metrekarelik alanı kapsadığı, alana ilişkin ihale konusu projenin uygulanmasının, Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke kararına aykırı olduğu, antik kente ve milli park olan doğal değerlere geri dönülemez zararlar vereceğine ve alanın betonlaşmasına neden olacağı belirtildi. Davaya bakan Ankara 11'inci İdare Mahkemesi, 30 Mayıs 2023 tarihli kararında, yürütmeyi durdurma istemini oy birliğiyle kabul etti.

KOYLARDA 4 GÜNDÜR ÇALIŞMA YOK

Yürütmeyi durdurma kararının tebliği, alanda çalışma yapan şirkete 9 Haziran'da yapıldı. Kararın ulaşması ile şirket, alandaki tüm çalışmaları durdurdu. İhaleyi alan şirketin personeli Levent Kara, "Alacasu ve Bostanlık koylarında yapılan halk plajı çalışması, yürütmeyi durdurma kararından sonra tamamen durduruldu. Her 2 koyda da sadece güvenlik amaçlı 2 gece 2 de gündüz olmak koşuluyla 4 şirket personeli nöbet tutmaktadır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2023-06-13 15:45:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.