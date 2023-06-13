Köpeğin takside tehlikeli yolculuğu kamerada

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir köpeğin, trafikte seyir halindeki taksinin açık olan sürücü camından sarktığı anlar, görüntülendi. Adı öğrenilemeyen taksi şoförünün, bir eliyle araç kullanırken, diğer eliyle de köpeği tuttuğu görüldü.
Kentin ana arterlerinden Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan 07 T 2636 plakalı taksi, uzun süre açık camdan sarkan köpekle ilerledi. Adı öğrenilemeyen şoförün kucağında oturan köpek, diğer araç sürücülerinin de dikkatini çekti. Bazı sürücüler köpeğin yola atlama ihtimalini düşünerek klaksonla taksi şoförünü uyarmaya çalıştı. O anlar, kamerayla görüntülendi.
Şoförün bir eliyle direksiyonu, diğer eliyle de köpeği tutarak ilerlediği taksi, bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2023-06-13 15:45:16
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