Mayısta 6 bölgede son 32 yılın en yüksek yağışı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)SON yıllarda azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar nedeniyle kuraklık riski yaşayan Türkiye'de, nisan ayından sonra mayıs yağışları da sevindirdi. Güneydoğu haricindeki 6 bölgede, 1991-2020 normali ve geçen yıla göre en yüksek yağış seviyelerine ulaşıldı. Mayısta Türkiye genelinde metrekareye ortalama 66,8 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Mayıs ayı yağış raporu yayımlandı. Son yıllarda yağışların ciddi oranda düşmesi, artan sıcaklıklar, göller ve sulak alanlardaki su seviyelerindeki büyük düşüşlerle, kuraklık sinyalleri veren Türkiye'de, nisandan sonra mayısta da yağışlarda rekor düzeye ulaşan artışlar sevindirdi.

METREKAREYE 66.8 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye geneli mayıs ayı yağışları, 52,7 kilogram olan normalinin (1991-2020) ve 44,4 kilogram olan geçen yıl mayıs ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. 2023 Mayıs yağışı metrekareye 66,8 kilogram ölçüldü. Yağışlar normaline göre yüzde 27, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 51 artış gösterdi.

EGE'DE SON 63 YILIN İKİNCİ YÜKSEK YAĞIŞI

Bölge geneli yağışları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ege Bölgesi normalinin 2 katından fazla yağış alırken, bölgede son 63 yılın en yüksek ikinci yağışı gerçekleşti.

14 İLDE ARTIŞ YÜZDE 100'Ü AŞTI

Yağışlarda Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli, Burdur, Afyon, Antalya, Çankırı, Ankara, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde normallerine göre yer yer yüzde 100'den fazla artış kaydedildi. Şanlıurfa, Mardin ve Hatay çevrelerinde ise yüzde 60'tan fazla azalma gerçekleşti.

UŞAK EN ÇOK YAĞIŞ ALAN İL

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 150,8 kilogram ile Uşak'ta yaşanırken, en az yağış alan il ise 14,5 kilogram ile Mardin oldu. Antalya, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya ve Uşak illerinde son 63 yılın en yüksek mayıs ayı yağışları gerçekleşti. Normaline göre en fazla azalma gösteren il ise yüzde 74 ile Hatay oldu.

YAĞIŞLI GÜN ORTALAMASI 13,8 GÜN

Türkiye genelinde 1991-2020 normalinde 10,2 gün olan ortalama yağışlı gün sayısı 2023 yılı Mayıs ayında ortalama 13,8'e çıktı. Yağışlı gün sayıları Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Kütahya, Ordu, Giresun, Artvin ve Ardahan çevrelerinde 20-25 gün, Kıyı Ege, Akdeniz Bölgesi'nin güney kesimleri, İstanbul ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5-10 gün aralığında gerçekleşti.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR

Marmara'da 49,6 kilogram olan mayıs ayı yağışı, 45,1 kilogram normaline göre yüzde 10, 18 kilogram olan geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Ege'de 95,5 kilogram olan mayıs ayı yağışı, 44,8 kilogram normaline göre ve 21,2 kilogram olan geçen yıl mayıs ayına yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Akdeniz'de 66,6 kilogram olan mayıs ayı yağışı, 43,9 kilogram olan normaline göre yüzde 52, 36,2 kilogram geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 84 yükseldi. İç Anadolu'da 58,8 kilogram olan mayıs ayı yağışı, 50,2 normaline göre yüzde 17, 37,7 kilogram geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 56 arttı. Karadeniz'de 78,4 kilogram olan mayıs ayı yağışı, 62,2 kilogram normaline göre yüzde 26, 50,3 kilogram olan geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 56 yükseldi. Doğu Anadolu'da 73,7 kilogram olan mayıs ayı yağışı, 65,3 kilogram normaline göre yüzde 13, 68,5 kilogram geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 8 artış gösterdi. Güneydoğu Anadolu'da 24,2 kilogram olan mayıs yağışı, 40,4 kilogram normaline göre yüzde 40, 56,6 kilogram geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 57 düşüş gösteren tek bölge oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-06-14 09:55:47



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