Park halindeki araçlara otomobili ile çarptı; mahalleli dövdü



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki araçlara otomobili ile çarpıp, ilerleyen sürücü mahalledekiler tarafından durdurulup, dövüldü. Polisin müdahalesi ile sürücü kurtarılırken, 6 kişi gözaltına alındı. Olay anı kameraya yansıdı.

Kızılsaray Mahallesi'nde dün akşam bir sokağa giren 07 S 2207 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarpıp, ilerlemeye çalıştı. Bu sırada bazı araç sahipleri, sürücüye tepki gösterip, kullandığı otomobili durdurdu. Çevredekilerin de katıldığı grup, müdahalesi ile sürücü tekmelenip, sopalarla aracının ayna ve camları kırıldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı kişiler polise direnince destek istendi. Destek gelen ekibin müdahalesi ile grup dağıtıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Olay, cep telefonu kamerası ile de görüntülendi. Görüntülerde; sürücünün dövülmesi, aracın camlarının sopa ile kırılması, polis memurunun ittirilmesi ve motosikletinin düşmesi anları yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-06-14 11:37:16



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