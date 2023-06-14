Eşinin öldürdüğü doktor, Konya'da defnedilecek

Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Mustafa Bağce tarafından öldürülen doktor Melek Bağce'nin cenazesi, Konya'da toprağa verilecek.
Doktor eşi Melek Bağce ile boşanma davası süren sağlık teknisyeni Mustafa Bağce, dünkü duruşmanın ardından saat 16.00 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Mustafa Bağce, burada görevli eşi ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada eşini bıçaklayıp, öldüren Mustafa Bağce, daha sonra tabanca ile intihar etti.
6 yıllık evli olan çiftin 4 yaşında bir erkek çocuklarının olduğu, 1 yıldır boşanma davalarının sürdüğü belirtildi. Ayrıca Mustafa Bağce'nin eşinden boşanmak istemediği iddia edildi. Cenazelerin ise Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-06-14 15:01:19
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