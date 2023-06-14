Golf Milli Takımı Başantrenörü Coveney: Bu yıl 3 takım şampiyonasına katılacağız



Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)- Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney, "Bu sene bireysel olarak katılacağımız Avrupa Şampiyonaları müsabakaları için oyuncu seçimlerini tamamladık. Kampımıza seçilen milli takım oyuncularımızla devam ediyoruz. Bu yıl 3 takım şampiyonasına katılacağız" dedi.

Türkiye Golf Milli Takımı Kampı, Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Sahası'nda 11 Haziran'da başladı. TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney, TGF Golf Milli Takımı Başantrenör Yardımcısı Gencer Özcan ve milli takım antrenörleri İhsan Gencay Asan ile Begüm Yılmaz önderliğinde gerçekleştirilen kamp çalışmalarında, milli golfçüler; Semih Engez, Sude Bay, Ayşe Demir, Kadirhan Yener, Cem Başpınar, İbrahim Tarık Aslan, Almina Erdoğan, Can Gürdenli, Serra Evrengil, Tunç Aslan, Teoman Levin Delzer, Can Marko Özdemir, Efe Sargın, Arjin Yalçınkaya ve Duhan Sazak yer aldı.

GOLF MİLLİ TAKIMI BAŞANTRENÖRÜ COVENEY: BU YIL 3 TAKIM ŞAMPİYONASINA KATILACAĞIZ

Bu yıl 3 tane takım şampiyonasına katılacaklarını dile getiren TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney, "Bu sene bireysel olarak katılacağımız Avrupa Şampiyonaları müsabakaları için oyuncu seçimlerini tamamladık. Kampımıza seçilen milli takım oyuncularımızla devam ediyoruz. Bu yıl 3 takım şampiyonasına katılacağız. Biri Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası. Diğeri Kadınlar Takım Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Takım Şampiyonası'na katılacağız. Milli takım kampımızı genel bir kondisyon çalışması gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda saha stratejileri ve turnuva oyun formatları üzerine çalışmalar yaptık. Oyuncuların sahadaki dayanıklılıklarını biraz daha arttırmaya yönelik mental ve sahadaki stratejilerle ilgili yoğun bir turnuva çalışması gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıllar için, turnuvalar sonrasında daha uygun, uzun vadede bir planlama yaptıklarını anlatan Keith Coveney, "Takımdaki oyuncuların hem fiziksel hem tekniksel yeterliliklerini artırıcı anlamda uzun süreli bir planlama düşünüyoruz. Aynı zamanda çalışmalarımız fit antrenman programı ve tekniksel çalışmaların yoğun olduğu uzun süreli bir antrenman programı olacak" diye konuştu.

Milli takım oyuncuları, EGA (Avrupa Golf Birliği) Takım Şampiyonaları, Avrupa Bireysel Kadın/Erkek ve Gençler Golf Şampiyonaları'nda (EGA European Ladies/Mens Team Championship/EGA European Young Masters/EGA European Individual Ladies/Mens Championship) ülkemizi başarıyla temsil etmek için yaklaşık bir hafta süren kamp programına tabii tutuluyor. TGF Golf Milli Takımı kampı, yarın sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Keith Coveney röportaj

Kamptan görüntüler

Oyunculardan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-06-14 15:49:47



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