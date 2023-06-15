Yabancılar konut yatırımını en çok Antalya'ya yaptı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya, mayıs ayında 1245 konutla yabancılara en fazla konut satışı yapılan il oldu. Ruslar başta olmak üzere Ukrayna, Kazakistan gibi ülke vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği Antalya, 5 aylık dönemde ise 6 bin 446 konut satışıyla yabancıların en çok tercih ettiği kent oldu.

TÜİK, 2023 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla hem iç pazar hem de yabancılara yönelik konut satış rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde mayıs ayındaki toplam konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 azalarak, 113 bin 276 oldu. İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip il oldu. 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara ikinci, 6 bin 158 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya üçüncü sırada yer aldı. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konutla Ardahan, 38 konutla Hakkari, 55 konutla Bayburt ve Tunceli oldu.

BEŞ AYDA 108 BİN 67 İPOTEKLİ SATIŞ

Mayıs ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 düşüşle 27 bin 476 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalışla 108 bin 67 oldu. Mayıs ayındaki ipotekli satışların 9 bin 249'u, Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 34 bin 801'i ilk el satış olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 azalarak 85 bin 800 oldu. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalışla 374 bin 76 adet gerçekleşti.

145 BİN 272 ADET SIFIR KONUT SATILDI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 34 bin 413 adet gerçekleşti. Toplam konut satışı içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 azalışla 145 bin 272 olarak gerçekleşti.

336 BİN 871 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Mayıs ayında Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 azalarak 78 bin 863 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 düşüşle 336 bin 871 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞ DÜŞTÜ

Mayıs ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 azalarak 3 bin 167 adette kaldı. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara konut satışının payı yüzde 2,8 oldu. Yabancılara satışta ilk sırayı, 1245 konutla Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 934 konutla İstanbul, 249 konut satışıyla Mersin izledi.

YABANCILAR EN ÇOK ANTALYA'YI TERCİH EDİYOR

Yabancılara konut satışları Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 azalarak, 16 bin 650 adet gerçekleşti. 5 aylık toplamda da özellikle Rus ve Ukraynalıların savaş nedeniyle göç ettiği Antalya, 6 bin 446 konutla Türkiye'de yabancılara en çok konut satışı yapılan il oldu. Antalya'da geçen yılın 5 aylık dönemindeki 7 bin 302 konut satışına oranla, bu yıl aynı dönemde yüzde 12'ye yakın azalma yaşandı.

İSTANBUL DA YARIYA YAKIN AZALDI

Beş aylık dönemde Türkiye'de yabancılara en çok konut satış yapılan ikinci sıradaki İstanbul'da ise 5 bin 329 konut satışı gerçekleşti. İstanbul'da geçen yılın aynı döneminde 10 bin 989 konut satılırken, bu yılki düşüş oranı yüzde 48.5 oldu. Yabancıya en çok konut satılan diğer iller sırasıyla Mersin 1231 adet, Ankara 504 adet, Bursa 443 adet, Yalova 427 adet, İzmir 373 adet, Muğla 283 adet, Kocaeli 240 adet ve Sakarya 208 adet olarak sıralandı.

EN ÇOK RUSLARA SATIŞ YAPILDI

Mayıs ayında milliyetlerine göre en çok konut satışı, Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 991 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 503 konut ile İranlılar, 175 konut ile Ukraynalılar, 129 konut ile Almanlar izledi.

Yılın 5 aylık döneminde de Ruslar 5 bin 723 konut satışıyla ilk sırada yer aldı. 2 bin 324 konutla İran, 809 konutla Irak, 770 konutla Ukrayna, 605 konutla Kazakistan, 564 konutla Almanya, 373 konutla Kuveyt, 364 konutla Çin, 336 konutla Azerbaycan ve 297 konutla ABD vatandaşları Türkiye'de en çok konut alan ilk 10 ülke oldu.

SAVAŞ SONRASI GÖÇÜN ETKİSİ

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) üyesi Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, 2021'in Şubat ayında başlayan ve halen devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrası bu iki ülkeden Türkiye'ye, özellikle Antalya'ya ciddi göç yaşandığını söyledi. Birçok Rus ve Ukraynalının bu göçle birlikte Antalya'da konut yatırımı yaptığını kaydeden Özgün, Ruslar başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ve Almanya başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinden Antalya'ya yönelik konut alımı ilgisinin sürdüğünü kaydetti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-06-15 12:13:10



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