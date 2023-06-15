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'Kaçak' kıyma çekiminin cezası 60 bin lira

DHA

'Kaçak' kıyma çekiminin cezası 60 bin lira


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hijyenik olmayan koşullarda sokakta, kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Yardımcı, "Akaryakıt istasyonu yanında, nalburda, berberde kıyma çekimi yapılıyor. Kaçak kıyma çekimi yapanlara 60 bin lira ceza kesilecek" dedi.
Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı döneminde kesilen hayvanlardan uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekenlerin, vatandaşın sağlığı ile oynadığını dile getirdi. Mahalle aralarında, seyyar ya da sabit olarak ilgisiz kişilerce, sağlık ve hijyen koşulları hiçe sayılarak, kıyma çekimi yapılmasının uygun olmadığını vurgulayan Yardımcı, temizlik kurallarının ihmal edilmesinin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığını söyledi.
Yardımcı, kurban etini düşük maliyetle kıymaya dönüştürmek isteyenlerin aylarca depo ve bodrumlarda bekletilmiş, bakımı ve dezenfeksiyonu yapılmamış, açık ortamda kaçak olarak et işleyenleri tercih etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kurban etlerinin parçalanması, muhafazası, kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılmasının zorunlu olduğuna değinen Yardımcı, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların, etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerini kasap dükkanlarında yapması yönünde uyarıda bulundu.
Geçmiş yıllarda merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde nalbur, berber gibi farklı iş kollarındaki kişiler ile makinesi olan herhangi birinin sokak aralarında kıyma çekim işlemi yapmasına sıkça rastlandığını anlatan Yardımcı, "Akaryakıt istasyonu yanında, nalburda, berberde kıyma çekimi yapılıyor. Ruhsatı olmayan yerlerde, kasaplar haricindeki iş yerlerinde kaçak kıyma çekimi yapanlara 60 bin lira ceza kesilecek" dedi.
Cezaların şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ile belediye ekipleri tarafından uygulandığı belirtildi.
(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-06-15 14:07:12

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