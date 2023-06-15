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Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolcu midibüsü ile turist taşınan VIP minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D400 kara yolunda meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan Osman S. yönetimindeki 07 N 5950 plakalı midibüs ile Ali İ. yönetimindeki 07 GRS 96 plakalı turist taşınan VIP minibüs çarpıştı. Kazada yolcu midibüsünde 9, VIP minibüste 3'ü Rus, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şoförler Osman S. ve Ali İ. ile araçlarda bulunan A.U., Ç.A., T.G., D.T., M.E., S.Y., B.U., D.D., Rus vatandaşları Vladislav Tolstika, Alissa Oxona ve Elena Kamenskaya, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Elena Kamenskaya'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Midibüs şoförü Osman S., tedavisinin ardından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-06-15 16:11:49



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