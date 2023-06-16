Danıştay'dan Kleopatra Koyu'ndaki ihaleye iptal kararı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Tekirova turizm bölgesindeki Kleopatra Koyu'nun yıllık 505 bin lira kira bedeliyle 3 firmanın ortaklığındaki şirkete 29 yıllığına kiraya verildiği ihalenin iptaline yönelik mahkeme kararları, Danıştay tarafından onandı.

Kemer ilçesine bağlı Tekirova turizm bölgesindeki tabiat parkı Kleopatra Koyu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılan ihaleyle 3 firmanın oluşturduğu ortaklığa, yıllık 505 bin lira kira bedeliyle 29 yıllığına kiralandı. Antalya Barosu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Tekirova sakinleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları olmadan 6 Nisan 2018 tarihinde onaylanan 'Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı' ile yapılaşma içeren koydaki ihalenin iptali için Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde, Kleopatra Koyu'nu yapılaşmaya açan 6 Nisan 2018 onay tarihli Tekirova Tabiat Parkı Gelişim Planı'nın, öncelikle yürütmesinin durdurulması, yargılama sonunda da iptal edilmesi talep edildi. Dilekçede, planı hazırlayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapılaşmayı onaylama yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

BUNGALOV VİLLALAR PLANLANIYORDU

Bungalov adı altında 100-300 metrekarelik villalar yapılarak, belirli kısmının kullanıma açıldığı ve halka kapatıldığı belirtilen koydaki ihaleyle ilgili nisan ayında yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, yapılaşmanın bitki örtüsüne, orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği yönündeki bilirkişi raporunun ardından 2019'un Haziran ayında ihalenin iptaline hükmetti.

İSTİNAF İTİRAZI REDDETMİŞTİ

Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'nin kararına istinaf mahkemesi Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyan davalılar, iptal kararının kaldırılmasını istendi. Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesi, kararın iptale yönelik kısmının hukuka ve usule uygun olduğu, istinaf gerekçesinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek başvurunun reddine hükmetti. Davalı Tarım ve Orman Bakanlığı ile müdahiller, istinaf mahkemesi kararının bozulması için bu kez Danıştay'a temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay 6'ncı Dairesi, temyiz isteminin reddine ve Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesi'nin kararının onanmasına kesin olarak karar verdi.

'KAZANAN HALK VE ALANDAKİ CANLILAR OLDU'

Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada, Tekirova'daki Kleopatra Koyu'nda kazananın halk ve alanda yaşayan canlılar olduğu belirtildi. Tabiat parkı statüsündeki ender doğa parçası olan Tekirova Kleopatra Koyu'nun rant uğruna yapılaşma kararının yargı tarafından kesin olarak iptal edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Halen yargı süreci devam eden ve davaya bakan mahkeme tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilen, Milli Park sınırları içerisinde 1'inci Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olan Antalya Phaselis Antik Kentinde yapılaşma kararının iptaline karar verilmesi, halkımız ve alanda yaşayan canlılar adına beklentimizdir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-06-16 11:19:32



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