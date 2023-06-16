Çiçek satıcısı parkta ölü bulundu

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Adem AKALANTunahan KIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da parkta, 50-55 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu. Çiçek satıcısı olduğu değerlendirilen, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yanındaki sepette satışa hazır çiçekler olduğu görüldü.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Recep Bilgin Parkı'nda saat 08.30 sıralarında bankın yan tarafında yüzüstü hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan 50-55 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çiçek sattığı değerlendirilen kişinin yanı başındaki sepette çiçeklerin olması dikkati çekti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALANTunahan KIR

2023-06-16 11:47:38



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