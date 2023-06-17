Akdeniz'deki köpek balığı popülasyonu yüzde 97 azaldı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Son 200 yılda Akdeniz'deki köpek balığı popülasyonunun yüzde 97'sinin yok olduğu görülüyor. Geriye kalan yüzde 3'lük popülasyon ise 48 türden oluşuyor. Köpek balıklarının sadece Akdeniz'de değil, dünyada da sayısı hızla azalıyor" dedi.

Bilimsel araştırmalara göre varlığı milyonlarca yıl öncesine dayanan köpek balıklarının birçok türü, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde. Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balıklarının yaşam alanları arasında yer alan Akdeniz'deki popülasyonu ile ilgili zaman zaman çalışmalar yapılıyor. Son çalışmalara göre son 200 yılda Akdeniz'deki köpek balığı popülasyonunun yüzde 97'si yok oldu.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yeni türlerin girip girmediği konusunda Akdeniz'i sürekli takip ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Son zamanlarda sosyal medyada köpek balıkları ile ilgili birçok video paylaşılmaya başlandı. Sanki köpek balıkları Akdeniz'de artıyormuş gibi izlenim oluştu. Yapılan bilimsel çalışmalarda son 200 yılda Akdeniz'deki köpekbalığı popülasyonunun yüzde 97'sinin yok olduğu görülüyor. Geriye kalan yüzde 3'lük popülasyon ise 48 türden oluşuyor. Köpek balıklarının sadece Akdeniz'de değil, dünyada da sayısı hızla azalıyor. Özellikle Akdeniz av baskısının çok olduğu yer" dedi.

`EKOSİSTEMİN DENGESİNİN KORUNMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR TÜR´

Köpek balıklarının av baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu tür az yavru veriyor ve üreme sıklığı geniş oluyor. Bazıları 2-3 senede bir yavru veriyor. Habitatlarda da ciddi bozulmalar yaşanıyor. Ekosistemin dengesinin korunması için önemli bir tür. Şu anda Akdeniz'deki köpekbalığı türlerinin yüzde 53'ü kırmızı listede. Testere balıkları, çekiç köpekbalıkları yok oldu, melek balığı olarak bilinen tür kritik noktada" diye konuştu.

`ZAMAN ZAMAN BALIKÇILAR TARAFINDAN YAKALANDIĞINI GÖRÜYORUZ´

Balıkçıların ağlarına ve oltalarına takılan köpek balıklarına zarar verilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Zaman zaman bu türlerin balıkçılar tarafından yakalandığını görüyoruz. Son günlerde köpek balıkları Antalya Körfezi'nin içine girmiş gibi bir izlenim veriliyor. Bunlar kıyı türü değil, kıyıya çok yanaşmaz. Balıkçılar zaman zaman avladıklarında videoya alıp paylaşıyor. Bunlar yanlış şeyler, vatandaşları korkutmaya gerek yok" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-06-17 09:48:31



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