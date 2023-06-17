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Sınava 5 dakikayla geç kaldı, 'Seneye bir daha gireriz ölümlü dünya' dedi

DHA

Sınava 5 dakikayla geç kaldı, 'Seneye bir daha gireriz ölümlü dünya' dedi


Alparslan ÇINARAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sabahında, her yıl görülen geç kalma manzaraları bu yıl da yaşandı. Sınava 5 dakika geç kalan Furkan Altun, "Gelecek yıl bir daha gireriz, ölümlü dünya" dedi. Baba İsmail Altun da oğluna tepki gösterip, "Sınava giriş kağıdını bile okumamışsın" dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15´te başladı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlerin önüne geldi. Turizm kenti Antalya'nın merkezinde liseler ve Akdeniz Üniversitesi sınav merkezi olarak belirlendi. Öğrenciler, aileleriyle birlikte üniversite kampüsünde beklemeye başladı. Saat 09.00'da kapıların açılmasıyla birlikte sınav salonlarına giriş başladı. Sınava girecekler tek tek üst aramasından geçirildi. Üzerlerinde takı bulunanlar, takıları çıkarıp yakınlarına teslim etti.
MANZARA BU YIL DA DEĞİŞMEDİ
Her yıl geç kalanların olduğu sınavda manzara bu yıl da değişmedi. Sınav salonlarının kapısı 10.00'da kapanacağı için 09.50'de görevliler tarafından çağrı yapıldı. Son 1 dakika kala koşarak kapıdan geçenlerin olduğu görüldü. Kapılar 10.00'da kapandı. Ancak geliş devam etti. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki sınav salonuna koşarak gelen Furkan Altun (18), fakülte girişine gelince kapının kapalı olduğunu gördü. İçerideki görevlileri uyaran Altun, "Daha 15 dakika var sınavın başlamasına" dedi. Görevlilerin sınava geç kaldığını ve içeri alınamayacağını söylemesi üzerine Altun, koşarak geldiği yolu geri döndü. Trafik nedeniyle geç kaldığını belirten Altun, "Son 15 dakika yazıyordu. 10.15'te kapanıyor sanmıştım. Bana bununla ilgili hiçbir şey söylememişlerdi. 5 dakikayla kaçırdım. Geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Gelecek yıl bir daha gireriz, ölümlü dünya" dedi.
OĞLUNA TEPKİ GÖSTERDİ 
Dışarıda bekleyen babası İsmail Altun'un yanına giden Furkan Altun, babasından da azar işitti. Oğluna sinirlenen baba Altun, "Sen bu sınava giriş kağıdını bile okumamışsın" diye tepki gösterdi.
10 NUMARALI MESSİ FORMASIYLA SINAVA GELDİ
Öğrencilerin son dakika koşturarak geldiği fakültelerden biri de Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ydi. Fakülte girişinde son saniyelerde gelen bir kişi içeri girerken polis ekiplerine zorluk yaşattı. Fakülte kapısında kontrollerde bulunan polisler, 10 numaralı Messi formasıyla gelen öğrenciyi güçlükle durdurdu. Kontrolleri yapılan öğrenciye polis ekipleri sandalyeye oturmasını sağladıktan sonra su içirip sınav salonuna gönderdi.
ÖĞRENCİLER SINAVDA, AİLELER PİKNİK MODUNDA
Sınava alımların sona ermesinin ardından çocuklarıyla sınav alanına gelen aileler dışarıda beklemeye başladı. Hazırlıklı gelen bazı aileler fakültenin yeşilliklerine sandalyelerini açıp sohbet ederken bazıları ise serdikleri hasırlar üzerinde kahvaltı yapmayı tercih etti.
'UMUTLA BEKLİYORUZ'
Oğlunun sene boyunca çok çalıştığını ve istediği mesleği kazanmasını dilediğini ifade eden İlknur Fidan, "Biz de çocuklar kadar heyecanlıyız. Emeklerinin karşılığını inşallah alırlar. Çocuklarımızın geleceği için umutla bekliyoruz, onun derdindeyiz" dedi. Bir başka veli Hüseyin Yörük de "Sınav süresi uzun, ortam müsait. Biz de fırsatı değerlendiriyoruz. Önemli olan çocuğumuzun başarılı olması. Bizde burada çayımızı kahvemizi ve yiyeceklerimizi alarak çocuklarımızın çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARAdem AKALAN
2023-06-17 12:45:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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