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3 kişinin öldüğü kaza, emniyet şeridinde meydana gelmiş

DHA

3 kişinin öldüğü kaza, emniyet şeridinde meydana gelmiş


Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde dün iki otomobilin çarpıştığı, 3 kişinin öldüğü, 4'ü çocuk, 9 kişinin yaralandığı kazanın emniyet şeridinde yaşandığı ortaya çıktı. Muharrem Ertör'ün bahçesindeki fidanları suladıktan sonra Antalya'daki evlerine dönmek üzere otomobille ailesiyle birlikte ana yola yola çıktıktan 10 metre sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi. Yaralılardan 8'i taburcu edilirken, hayatını kaybeden karıkoca ve torunları, toprağa verildi.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında KorkuteliElmalı kara yolu Beğiş Yaylası Öközgözü mevkisinde meydana geldi. Erhan Deniz yönetimindeki 07 YBN 01 plakalı otomobil, ana yola çıktıktan kısa bir süre sonra Muharrem Ertör'un (60) kullandığı 07 L 9456 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Muharrem Ertör yaşamını yitirirken, eşi Gülten Ertör (59), torunları Berra (8) ve Beyza Türkmen (4), kızı Kübra Türkmen (34), damadı Abdullah Türkmen (34) ve diğer otomobildeki sürücü Erhan Deniz ile yanındaki Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10), Emine Deniz (35) ve Hatice Nur Deniz yaralandı.
8 YARALI TABURCU EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Gülten Ertör ve torunu Berra Türkmen de götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. 4'ü çocuk 9 yaralı ise Antalya, Elmalı ve Korkuteli'deki hastanelere kaldırıldı. Kübra Türkmen'in Antalya'daki hastanede tedavisi devam ederken, diğer yaralılar taburcu oldu. Sürücü Erhan Deniz de hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
KAZA EMNİYET ŞERİDİNDE OLDU
Kaza yerinde yapılan incelemede, Muharrem Ertör'ün ailesiyle Beğiş Yaylası'ndaki çiftliğinde fidanları suladıktan sonra Antalya'daki evlerine gitmek için otomobille yola çıktıkları, kazanın ara yoldan çıkıp ana yola döndükten 10 metre sonra emniyet şeridinde Erhan Deniz'in otomobiliyle arkadan çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi.
Morga götürülen Muharrem Ertör ile eşi Gülten Ertör ve torunları Berra Türkmen'in cenazeleri yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Adem DURMAZ
2023-06-17 14:43:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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