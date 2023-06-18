

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde havalimanına turist taşıyan tur midibüsü, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Nuri Okudan (60) idaresindeki tur midibüsü hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 Rus turist yaralandı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ilıca Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Alanya'dan Antalya Havalimanı'na yolcu taşıyan Nuri Okudan idaresindeki tur midibüsü, akaryakıt istasyonu önünde park halindeki 07 GDK 46 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada midibüsün sürücü koltuğunda sıkışan Nuri Okudan hayatını kaybetti. Minibüste yolcu olarak bulunan 33 Rus turistten 5 turist yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Manavgat'taki hastanelere, diğer yolcular da araçlarla havalimanına götürüldü.

Kazayı görüp yaralılara yardımcı olan akaryakıt istasyonu çalışanı Sadık Duman, TIR'ın yaklaşık 10 dakika önce yol kenarına park ettiğini belirterek, "Midibüs TIR'a arkadan çarpınca yardıma gittik. Midibüste kıvılcım, duman çıkmaya başladı. Yangını söndürdük. Yaralıları çıkardık" dedi.

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüsün, park halindeki TIR'a çarpması yer aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2023-06-18 10:30:07



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