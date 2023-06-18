Antalya'da sahil doldu; YKS'den çıkıp denize gittiler



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyen tatilciler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna giren öğrenciler de sınav sonrası sahile gelerek stres attı.

Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 68'lere ulaştığı Antalya'da, güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Cuma günü okulların kapanmasının ardından hafta sonunu fırsat bilen tatilciler de sahilde yoğunluk oluşturdu. Sahil bandında yürüyüş yapanların yanı sıra, çok sayıda güneşlenen tatilci göze çarptı. Denizin tadını ise en çok çocuklar çıkardı. Çocuklar denizde arkadaşlarıyla birlikte yüzerek eğlendi.

Ayrıca bugün YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) giren öğrenciler, sınav sonrasında aileleriyle birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelerek stres attı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-06-18 15:46:02



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