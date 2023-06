3 gönüllünün çeyrek asırlık caretta caretta mesaisi

Alparslan ÇINARLevent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Çıralı Sahili'ne her yıl gelen deniz kaplumbağalarının yuva ve yumurtlama süreci, 25 yıldır onları koruyan 3 gönüllüye emanet. Çeyrek asırdır deniz kaplumbağalarının yolunu gözleyen gönüllülerden Fahika Yeşildağ, "Sanki evlatlarımı denize yolluyormuşum gibi oluyor. Ağlıyorum onlar gidince" dedi.

Kemer ilçesindeki Çıralı sahili, Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı ender sahillerden biri. Deniz kaplumbağaları her yıl aynı sahile gelerek yuva yapıp yumurtalarını bırakıyor. Denizle buluşan yavru kaplumbağalar da dünyaya gözlerini açtıkları sahili unutmayıp yıllar sonra yeniden gelerek yuva yapıyor. Deniz kaplumbağalarının bu döngüsü zaman zaman insan müdahalesiyle bozulabiliyor. Bunu önlemek için Çıralı sahilinde 25 yıl önce bir araya gelen 3 gönüllü, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatifte gönüllü görev üstlenen Fahika Yeşildağ (62), Bayram Kütle (68) ile Mustafa Ilgaz (60), çeyrek asırdır hem deniz kaplumbağalarını hem de geride bıraktıkları yumurta dolu yuvalarını koruyor.

YUVALARIN ETRAFINI ÇİTLE ÇEVİRİYORLAR

Ömürlerinin 25 yılını karşılık beklemeden bu göreve adayan 3 gönüllü, bugünlerde kimsenin doğaya eskisi kadar önem vermediğinden dert yandı. 3 arkadaş, her yıl deniz kaplumbağalarının yuvalama döneminde Çıralı sahilinde geceden sabaha, onların yuva çalışmasına destek oluyor. Çevrede güvenlik önlemi alan Yeşildağ, Kütle ve Ilgaz, sabaha karşı kaplumbağalar yumurta bıraktıkları yuvalarından ayrılıp denizle buluşunca bu kez başka bir görev üstleniyor. Üç gönüllü, yuvaların etrafını çitle çevirip numaralandırarak zarar görmesinin önüne geçiyor. Günün geri kalanını da gece devam edecekleri mesaileri için dinlenmeye ayıran gönüllülerin 25 yılı bu şekilde geride kaldı.

GÖREVİ ANNESİNDEN DEVRALDI

Almanya'dan emekli olunca yerleştiği Çıralı'da kendini bu işe adayan Fahika Yeşildağ, görevi annesinden devraldığını söyledi. Kendisinin de bir anne olduğunu, anne deniz kaplumbağalarını en iyi kendisinin anladığını ifade eden Yeşildağ, "Çok üzülüyorum onları görünce. Sancılarına hep şahit oldum. Çok etkileniyorum. Yorulduklarını hissediyorum. Aynı zamanda onları izleyince mutlu oluyorum. Onlar benim bebeklerim. Onlar denize koşup 25 yıl sonra yeniden buraya gelip yuva yapacaklar. Sanki evlatlarımı denize yolluyormuşum gibi hissediyorum. Onlar gidince ağlıyorum" dedi. Yeşildağ, canını sıkan en önemli konunun da özellikle geceleri sahildeki yasağı dinlemeyenler olduğunu söyledi.

'BİLEREK ZARAR VERMEK İSTEYENLER OLUYOR'

Bayram Kütle de Çıralı sahilini korumak için 25 yıl önce bölgede yaşayanlarla çok mücadele ettiğini söyledi. Çocuklarına bu gönüllülük görevini bırakmayı amaçladığını söyleyen Kütle, "Çocuklarım turizme yöneldi. Bize yardımcı oluyorlar. Maddi anlamda bize destek oluyor çocuklarım" diye konuştu.

Mustafa Ilgaz işe bu işten çok keyif aldığını söyledi. Çok sevdiği torunlarını dahi evde bırakıp akşam saatlerine kadar zamanını deniz kaplumbağalarına ayırdığını belirten Ilgaz, "Yasakları dinlemeyenler var. Bilerek deniz kaplumbağalarına zarar vermek isteyenler oluyor. Bilinçsiz davranıp hayvanları ürküyorlar. Yuvalarını boşalttıkları da oluyor" dedi.

BU YIL YUVA SAYISI ŞİMDİLİK, 18 OLDU

Kooperatifin başkanı ve kurucu üyesi olan Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya ise 3 gönüllünün yaşamının büyük kısmını ayırdıkları bu koruma görevinden dolayı minnet duyduklarını ifade etti.

Çıralı sahilinde geçen yıl 104 yuvaya 9 bin yumurta bırakıldı. Yuvalardan çıkan 3 bin 500'den fazla yavru denizle buluştu. Ancak verilere göre bu yavruların yalnızca binde 3'ü yaşama tutunabiliyor. Bu sebeple tür, nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar arasında yer alıyor. Bu yıl yuva sayısı şimdilik 18 oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARLevent YENİGÜN

