Antalya'da kuaförü vuran garson tutuklandı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde garson Şahin Piratlı, tartıştığı kuaför Veli B.'ye tabanca ile ateş açtı. Veli B. ayağından yaralanırken, arkadaşını ziyaret için kuaföre gelen Kenan Barış (49) ise hayatını kaybetti. Adliyeye edilen zanlı Piratlı tutuklandı.

Olay dün öğle saatlerinde Serik'e bağlı Belek mahallesinde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Şahin Piratlı ile restoranın karşısındaki kuaförün işletmecisi Veli B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Piratlı, tabanca ile kuaför salonuna ateş etti. Kuaför Veli B. ayağından yaralanırken, sohbet için iş yerinde olan Kenan Barış da kurşunların hedefi oldu. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Özel bir hastaneye götürülen Kenan Barış hayatını kaybetti.

Olay yerinde gözaltına alınan evli ve 1 çocuk babası Piratlı, bugün Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Piratlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık KEMAL KILINÇ

2023-06-19 18:26:02



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