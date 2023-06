Kurban pazarlarındaki ekonomik hareketlilik 80 milyar lira

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı'nda ibadetini gerçekleştirmek için kurbanlık alacakların alışverişini gerçekleştirdiği satış alanlarında 80 milyar lira civarında ekonomik hareketlilik beklendiğini söyledi.

Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'nin 17 milyon büyükbaş, 56,3 milyon küçükbaş hayvan varlığı sayısı bakımından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtti. Türkiye'de Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvan sayısının birçok ülkenin küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı sayısından fazla olduğuna dikkati çeken Yardımcı, bu yıl 3 milyona yakın hayvan kesimi yapılmasının beklendiğini söyledi. Yardımcı, geçen yıl Kurban Bayramı'nda 2 milyon 100 bin küçükbaş, 850 bin civarında büyükbaş hayvanın kesildiğinden bahsetti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kentlerde kurban satış alanlarının kurulduğuna da değinen Yardımcı, kurbanlık fiyatlarının küçükbaş hayvanlarda 7 bin lira, büyükbaş hayvanlarda da 80 bin lira civarında olduğunu dile getirdi. Hayvanın kilosuna göre fiyatının artıp azalabileceğini anlatan Yardımcı, "Kurbanlık satış alanlarında bu sene 80 milyar lira ekonomik hareketlilik bekleniyor" dedi. Yardımcı, dünyada Suudi Arabistan'ın ardından en fazla kurban kesiminin Türkiye'de yapıldığını dile getirdi.

'KURBANLIK ALACAKLAR, HAVYANIN SAĞLIK RAPORUNU KONTROL ETSİN'

Kurbanlık alacakların hayvanın pasaportu, kulak küpeleri, başka ilden gelenler için iller arası veteriner sağlık raporunu kontrol etmesini talep eden Yardımcı, belediyenin belirlediği satış alanlarındaki hayvanlarda bu belgelerin zorunlu olduğunu söyledi. Yardımcı, kurbanlık alışverişi yapanların sahte paraya karşı dikkatli olmalarını istedi. Kurban kesimi sırasında yaralanma olaylarına sıklıkla rastlandığına dikkati çeken Yardımcı, hayvanlarını kestireceklerin usta kesicileri ve belediyelerin kesim alanlarını tercih etmesini tavsiye etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

