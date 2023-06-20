Antalya'da orman yangını (1)

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ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA

2023-06-20 15:44:32



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