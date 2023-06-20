Antalya'da orman yangını (2)- Yeniden



Adem AKALANAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´nın Aksu ilçesinde inşaat sahasındaki konteynerde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Aksu ilçesine bağlı Çalkaya ve Hacıaliler mahalleleri arasında bulunan inşaat sahasındaki bir konteynerde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. İnşaat sahasındaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, Aksu Belediyesi arazözleri ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

Karadan arazözlerle, havadan da helikopterlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALANAslı DURAN

2023-06-20 16:13:31



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