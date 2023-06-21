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Antalya, havada yeni turist rekoru kırdı

DHA

Antalya, havada yeni turist rekoru kırdı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, havayoluyla kente gelen yabancı turist sayısında 17 Haziran Cumartesi günü 86 bin 278 kişi ve 1081 uçak sayısıyla yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.
Turizmde dünyanın önemli destinasyonları arasındaki Antalya, 640 kilometrelik sahilleri ve hizmet kalitesiyle öne çıkan konaklama tesisleriyle, 2023 yılında gelen turist sayıları bakımından pandemi öncesi döneme geri döndü. Turist sayılarında en yüksek rakamlara ulaşılan 2019 yılını yakalamayı başaran kentte, yeni rekorlar da kırılıyor.
Turist sayıları açısından rakamların iyi gittiğini, mutlu ve memnun olduklarını belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "17 Haziran Cumartesi günü bir rekor kırdık. Milletimiz adına bence sevindirici. 17 Haziran'da havalimanlarımızdan 86 bin 278 yabancı yolcu girişi oldu. Aynı gün 1081 uçak iniş ve kalkışıyla da rekor kırdık. O gün gelengiden toplam 187 bin 968 yerli ve yabancı yolcu sayısı. Bu havalimanlarımızın, sunduğumuz hizmetin kalitesiyle de doğru orantılıdır. Havalimanımızın büyütme çalışmaları da devam ediyor bu arada. Herhangi bir aksaklık olmadan hem yabancılara hem yerliye hizmet sunmaya devam ediliyor" dedi.
Bu yıl 1 Ocak19 Haziran tarihleri arasındaki toplam turist sayısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'lük artış yaşandığını açıklayan Vali Ersin Yazıcı, toplam yabancı turist sayısının 4 milyon 695 bin 464'e yükseldiğini kaydetti. Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre 1 Ocak'tan 19 Haziran'a kadarki süreçte gelen turist sayısındaki artış 1 milyon 153 bin oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-06-21 09:45:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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