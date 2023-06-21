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Kazada ölen 9 yaşındaki çocuğun ailesinden, sürücüye verilen 12 bin lira cezaya itiraz

DHA

Kazada ölen 9 yaşındaki çocuğun ailesinden, sürücüye verilen 12 bin lira cezaya itiraz


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´nın Kemer ilçesinde geçen yıl trafik kazasında bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e (9) aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Mustafa Nagnalo'ya (49) 'taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası 12 bin 100 lira adli para cezasına çevrildi. Demirsöz ailesi `Adalet istiyoruz´ diyerek karara itiraz etti.
Kaza, geçen yıl 28 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi´nde meydana geldi. Mustafa Nagnalo yönetimindeki otomobil, bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Yelkan Göktuğ Demirsöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Nagnalo, 27 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İDDİANAMEDE OLAYI ANLATTI
Mustafa Nagnalo hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hazırlanan iddianame Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Mustafa Nagnalo'nun olay anına ilişkin ifadelerine yer verildi. Mustafa Nagnalo, seyir halindeyken aracın önüne aniden çıkan bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarptığını, aracın sağından çıkması sebebiyle fark edemediğini ve hızının da yavaş olduğunu kaydetti. Kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiğini, çocuğu çıkarmaya çalıştığını ancak tüm uğraşlarına rağmen başaramadığını belirten Nagnalo, gelen sağlık ekipleri ve kolluk görevlilerinin Demirsöz'ü çıkardığını anlattı. Kaza sırasında herhangi bir şeyle veya telefonla meşgul olmadığını belirten Nagnalo, olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.
SANIĞIN HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Mustafa Nagnalo, 'basit taksirle ölüme neden olma' suçundan 'Takdiri indirim' uygulanarak 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Bu ceza da 12 bin 100 liraya çevrildi.
KARARI İSTİNAFA TAŞIDILAR
Yelkan Göktuğ Demirsöz'ün ailesinin avukatı Pınar Toğaç Bulut, sanık Mustafa Nagnalo''nun hız sınırını aştığı ve şerit ihlalinin kesin olduğunu öne sürerek, 'bilinçli taksir' suçundan yeniden yargılanması için karara Antalya Bölge Adliye Ceza Mahkemesi'nde itiraz etti.
'YARGININ VERDİĞİ KARARLA ACIMIZ 2-3 KATINA ÇIKTI'
Antalya Adliyesi önünde bugün basın açıklaması yapan avukat Pınar Toğaç Bulut, olay günü Yelkan Göktuğ Demirsöz'ün dedesiyle birlikte denizden bisikletiyle dönerken, Mustafa Nagnalo yönetimindeki aracın altında kalarak, 8 metre sürüklendiğini ve çok acı şekilde can verdiğini anlattı. Bulut, "Yargının verdiği kararla acımız 23 katına çıktı. Adaletsiz bir yargılama yapıldı. Bir yılın sonucunda 9 yaşındaki bir çocuğun bedeni, 1 yıl 8 ay hapis o da adli para cezasına çevrildi ve 12 bin 100 lira olarak hakim takdir etti. Sanık yargılama süreci boyunca bütün ifadelerinde 2030 kilometre hızla gittiğini beyan etti. Fakat biz bunun doğru olmadığını bilimsel olarak tespit ettirdik" dedi.
'KIRILMAYAN KEMİĞİ KALMAMIŞ'
Sürücünün iki şeritli yolda şerit ihlali yaptığını söyleyen avukat Bulut, "Şoför kendi şeridinde gitmiş olsaydı hiçbir şekilde Yelkan'a çarpmayacaktı. Maalesef Yelkan bir forklift yardımıyla aracın altından çıkarılabildi. Yelkan, 31 Mayıs'a kadar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında çok ağır ameliyatlar geçirdi. Yoğun bakım ünitesinin doktorları bana 'Biz böyle ağır bir trafik kazası görmedik. Bu çocuğun üzerinden TIR mı geçti' dedi. Kırılmayan kemiği kalmamıştı. Çok ciddi bir beyin ameliyatı geçirdi. Maalesef Yelkan yenik düştü" diye konuştu.
'İTİRAZLAR, HAKİM TARAFINDAN REDDEDİLDİ'
Avukat Bulut, "Dosya Ankara Trafik İhtisas Kurumu'na gitti. Ancak 18 yıllık meslek hayatımda böyle rezalet bir rapor görmedim. Ankara dosyayı hiç incelememiş. Sadece bizim bir sayfalık beyanımız geçiyor. Sonra da diyor ki 'Çocuğun yaşı gereği davranışları nedeniyle asli kusurludur', bu nasıl cümledir? Buna itiraz ettik, hakim reddetti. Yeni bilirkişi istedik, reddetti. 'Dosya heyete gitsin' dedik, reddetti. Biz dosyayı İTÜ'deki bir bilirkişi profesöre gönderdik. Oradan 11 sayfalık detaylı bir rapor geldi. Raporda, 'Sanık şerit ihlali yapmış. Sanık aşırı hız yapmış. En az hızı 80 kilometre. Sanık muhtemelen telefonla ilgileniyordu ve çocuğu görmemiş. Sanık asli kusurlu, çocuk da hiçbir kusur yok' denilmiş. Hakime bunu sunduk" dedi.
'ADALET İSİTORUZ'
Avukat Bulut, "Ehliyetine el konulmadı. Adli kontrol uygulamadı. Şu anda sanık ve onun gibi birçok kişi trafikte onun gibi dolaşıyor. Birçok çocuğumuz şu anda tehlikede. Karara itiraz ettik. Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti dosya. Adalet istiyoruz. Adalet hiçbir hakimin iki dudağı arasında değildir. Bir dosyada şüphe varsa o dosya bitmiştir. Anayasa Mahkemesi ve AİHM dahil tüm yollara sonuna kadar gideceğiz."
'ÇOCUĞUMUZUN BEDENİ OTOMATİK BİR FREN OLMUŞ'
Yelkan Göktuğ Demirsöz'ün annesi Nebahat Demirsöz ise "Yelkan'ı ve diğer çocuklara gerçek bir adalet borcumuz var. Bunun için sonuna kadar savaşacağız" dedi.
Baba Mert Demirsöz de "Adaletin bir şekilde yerini bulmasını istiyoruz. Bu zamana kadar adaletten başka bir şey beklemedik. Türk hukukundan adaleti bekledik. Umarım adil karar verecek insanlarla karşılaşacağız. Umarım adil bir karar çıkacak. 9 yaşında bir çocuk arabaların belki 35 tanenin geçtiği bir yolda ki orada hız kesme tümsekleri de erimiş bu arada. Çocuk parkının orada bir mobese kamerası yok. Söylediklerimizi destekleyecek bir görselimiz maalesef olmadı. Ama çok sağ olsun bilim sayesinde ne var ne yoksa bunların hepsi son raporda ortaya kondu. Oğlumuzu tanıyoruz. Çocuğumuz yolun kenarından giden, canı tatlı bir insan. Neyi nasıl yapacağını bilen bir çocuk. Akıllı bir çocuktu. BİLSEM sınavlarını iki kere üst üste kazandı. 5 yaşındaki çocuğun bile inanmayacağı yalanlarla, 20-30 kilometre hızla bir çocuğun vücudunda kırılmadık kemik kalır mı? Biz iyi niyetle düşünmeye çalışıyoruz. Çocuğumuzun bedeni maalesef adama otomatik bir fren olmuş. Bunu anlıyoruz. Çünkü yolda fren izi yok. Adalet istiyoruz. Başka hiçbir şey değil" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-06-21 12:54:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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