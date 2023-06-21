Falezlerden düşüp yaralandı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da serinlemek için oturduğu falezlerden düşüp yaralanan Murat K. (32), deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktada meydana geldi. Serinlemek isteyen Murat K., şelalenin yanındaki falezlerin üzerinde oturmaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Murat K. denize doğru düştü. Murat K'nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada Murat K.'yı göremedi. Bir süre sonra bölgeye yönlendirilen deniz polisi, başından yaralanan Murat K.´yi kayalıklar üzerinde bulup bota çıkarttı. Vücudunun farklı yerlerinde yaralar olan Murat K., botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat K., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-06-21 15:22:06



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