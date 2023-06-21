Antalya'da esnaf motosiklet yasağını yol kapatarak, protesto etti



Mithat ABAKANÖmer KARÇA/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde kısa süre önce yürürlüğe giren motosiklet giriş yasağı, bölge esnafı tarafından protesto edildi. Antik kente girişi otomobillerle kapatan bir grup esnaf, uygulanan yasağın kimseye sorulmadığını söyledi. Eylem sırasında antik kente hasta ihbarına giden bir ambulans ise yol kapalı olduğu için dönmek zorunda kaldı.

Manavgat'ın ünlü turizm bölgesi olan Side'de esnaf, UKOME'nin Side Antik Kenti'ne motosiklet girişinin yasaklanması yönündeki kararına tepki gösterdi. Bir haftadır uygulanan motosiklet yasağına karşı çıkan esnaf, otomobilleriyle yol kapattı. Side Müzesi önünde gerçekleşen eyleme antik kentte iş yerleri bulunan esnaf ve çalışanları katıldı. Antik kente tek giriş yolu olan Portikli Cadde'de yapılan eylem nedeniyle trafik tamamen durdu. Eylem sırasında jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, antik kente gelen turist kafileleri olayı merakla izledi. Eylemin amacının antik kentte uygulanan motosiklet yasağına dikkati çekmek olduğunu belirten esnaf, kendilerinin de antik kente motorlu araç ya da motosiklet girmesini istemediklerini ancak buna bir düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi.

'UYGULANAN YASAK KİMSEYE SORULMADI'

Bölge esnafından Emin Zekai, "Burada bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Uygulanan yasak kimseye sorulmadı. Biz de Side'de motosikletle dolaşılmasını istemiyoruz ama acilen dışarı çıkmamız gerektiğinde ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bizim motosikletlerimiz için yer gösterilsin. Biz oraya bırakalım. Bir de bu yasak sadece bize uygulanıyor. Bazılarının tanıdıkları var, onlara uygulanmıyor. Bir şey ya yasaktır ya da değildir" dedi.

Eylem sırasında yol kapalı olduğu için Side Antik Kenti'ne hasta ihbarına giden bir ambulans geri dönmek zorunda kaldı. Sağlık görevlileri, hasta için geldiklerini ancak girmelerinin mümkün olmadığını söyleyerek, ara sokaklardan içeri girmek için yol arayacaklarını, bulamazlarsa yapacak bir şeyleri olmadığını belirterek, döndü.

Eylemci esnafla görüşen Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, yapılanın uygun olmadığını, Side'ye yakışmadığını ve sağlık ekibinin bile geri dönmek zorunda kalmasının çok sıkıntı veren bir durum olduğunu söyleyerek, uyarıda bulundu. Komutanın uyarısının ardından esnaf yolu açtı. Diğer yandan Side Antik Kenti bölgesine otomobil ve benzeri motorlu taşıtların girişinin bir süredir yasak olduğu, motosiklet girişine ilişkin kararın da kısa süre önce yürürlüğe girdiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN-Ömer KARÇA

2023-06-21 16:06:09



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