Çatışmada yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)PENÇEKilit Operasyonu bölgesinde 6 gün önce çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, kurtarılamayarak şehit oldu.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK´lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı. Uzman Çavuş Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras´ın cenazesinin yarın öğlende memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-06-22 11:14:26
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