Kuşların yuva yaptığı evlerde, bit ve akar riski



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)BÜYÜKŞEHİRLERDE evlerin balkonuna, apartmanların merdiven boşluğuna, pencere kenarı ve klima motoru ile kombinin üstüne, çatı arasına yuva yapan kuşlara son dönemde sıkça rastlanır oldu. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Kuşlar yuvadan uçtuktan sonra akarlar, kuş biti, kan emme ihtiyacını insanlar veya evdeki evcil hayvanlardan karşılıyor. Fark etmediğiniz kuş yuvasından evinizin içerisine gözle görülmeyecek büyüklükte küçük akar yayılıyor" dedi.

Büyükşehirlerde yapılaşmanın artmasıyla yaşam alanları daralan ya da yok olan kuşların, baz istasyonu, evlerin balkonu ya da panjuruna, apartman merdiven boşluğuna, binaların çatısına, klima motoruna, iş yerleri tabelasına yuva yaptıkları sık görülür oldu. Kentlerde insanların yaşam alanı yakınında yuva yaptığı en çok gözlenen kuş türü ise güvercin ve küçük kumru. Çoğu zaman bir apartmanın merdiven boşluğunda, balkondaki klima motoru ya da kombinin üzerinde, pencerenin kenarındaki güvercin yuvaları sevimli görülse de sağlığı tehdit eden riskleri de barındırıyor.

Balkondaki sevimli misafirlere ev sahipliği yapıp, yuvasını bozmak istemeyenler yavru kuşların ayrılmasının ardından kuş biti riski ile karşı kaşıya kalabiliyor. AÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, bahar aylarında yuvalama yapan küçük kumru, serçe, kırlangıç gibi hayvanların, konutların etrafında oluşturdukları yuvalarda gözlendiğini aktardı. Doğal alanların tahrip edilmesiyle kuşların insanların yaşam alanları çevresine yuvalamaya başladığına değinen Prof. Dr. Çetin, "Hayvanlar yuva kurduktan sonra insanlar yuvaya dokunmuyor, zarar vermiyor. Zaman zaman hayvanların yuvalarından kaynaklı haşere ile ilgili problem olabiliyor. Bunlardan biri kuş biti olarak bilinen akar türü" diye konuştu

KUŞ UÇTUKTAN SONRA BİTİ YAŞIYOR

Genellikle yuvadaki kuşlar uçtuktan sonra kuş biti veya farklı türdeki akarların fark edilebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Çetin, "Akarlar, kuşların yavrusu veya anaçlarıyla besleniyor. Kuşlar yuvadayken akarlar kan emme davranışını genellikle yavru bireyler üzerinde gerçekleştiriyor. Kuşlar yuvadan uçtuktan sonra akarlar, kuş biti, kan emme ihtiyacını insanlar veya evdeki evcil hayvanlardan karşılıyor. Fark etmediğiniz kuş yuvasından evinizin içerisine gözle görülmeyecek büyüklükte küçük akar yayılıyor. Kuşlar yuvadan uçtuktan sonra yuva yapımında kullandıkları malzemenin, evden hızla uzaklaştırılması gerekir" dedi.

ZİRAİ İLAÇ UYARISI

İnsanların evlerinde veya yuva çevresinde akar fark ettikten sonra ilaçla öldürmeye çalışıldığını ve çoğu zaman bilinçsiz uygulamalarla çözüm aradığına dikkati çeken Prof. Dr. Çetin, "Genelde insanlar akarlar ortaya çıktıktan sonra ilaçla öldürmeye çalışıyorlar. Bazen yanlış uygulamalar da oluyor. Zirai ilaç bayisinden halk sağlığı alanında kullanılmayacak ilaçlar kullanılabiliyor. İnsanlarımız profesyonel hizmet alıp, ilaçlama yapmalı veya sorunla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği ilaçlar kullanmalı. Evlerde zirai ilaçla çözümün önüne geçilmesi lazım. Yoksa üzücü olaylarla karşılaşabiliriz" diye konuştu.

AKARIN İNSARA ZARARI

Evinin penceresinde, balkonunda küçük kumru, serçe, kırlangıç gibi hayvanların yuvalandığını fark edenlere tavsiyede bulunan Prof. Dr. Çetin, şunları söyledi:

"İnsanlar yuvayı bozmak istemediği için bu süreci iyi takip etmek lazım. Yuvalardan etrafa yayılan bir şey var mı, kontrol edilmeli. Etrafa yayılan akar tespit edildiğinde ilaçlama yapılmalı. İlaçlama hayvanların üzerine gelmemeli, yuvanın çevresi ilaçlanmalı. İlaçlama sonrası alan 2-3 saat kapalı kalmalı, havalandırıldıktan sonra da içeride koku olmadığından emin olunup, ortamda yaşanmaya devam edilmeli. Yanlış ilaçlama nedeniyle zehirlenme durumlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Evlerinde kuş bitiyle karşılaşanlar ilk etapta farkına varmaz. Birkaç gün sonra vücudun açıkta kalan yerlerinde kaşıntı başlar. Başta basit kaşınma şeklindedir. Akar sayısı fazla ise sürekli kaşınma hissi ciltte yaraya neden olabiliyor." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-06-22 11:23:20



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