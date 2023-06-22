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Müzik yasağı kalktı, eğlence mekanları doldu

DHA

Müzik yasağı kalktı, eğlence mekanları doldu


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)MÜZİK yasağının kaldırıldığı Antalya'da tatilciler, gece kulüplerinde sabaha kadar eğlendi. Eğlence mekanları da 3 yıllık aranın ardından yasağın kaldırılmasını dans ve müzik koreografisi ile kutladı.
Turizm kenti Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz 2021'de başlayan müzik yayınlarının saat 00.00'a kadar yapılabileceği yönündeki karar, 21 Haziran günü itibarıyla sona erdi. Yaklaşık 3 yıldır uygulanan yasağın kalkmasıyla birlikte Antalya'daki eğlence mekanları, geç saatlere kadar müzik yayını yaptı.
Antalya'nın turist yoğunluğunun olduğu ilçelerinden Kemer'de binlerce kişinin gece boyunca eğlendiği 3 gece kulübü de yasağın kalkmasını memnuniyetle karşıladı. Sabah erken saatlerden itibaren oteller ve tur şirketlerini bilgilendiren eğlence mekanı işletmecileri, sabaha kadar müzikli yayın ve dans gösterileri yaptı. Uzun süredir işletmelerinde gece yarısından sonra müzik yayını yapamamalarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten gece kulübü işletmecisi Adnan Şeker, "Çok zorluk çektik. İnsanlar gece yarısından sonra bize geliyordu ve gelmeleriyle gitmeleri bir oluyordu. İzah edemiyorduk yasağı" dedi.
16 ay boyunca işletmelerinin pandemi nedeniyle kapandığını ve sonrasında da müzik yasağıyla hizmet vermeye çalıştıklarını belirten işletme genel müdürü Ferhat Ünal, müzik yasağını eğlence için gelen yerli yabancı tatilcilere anlatamadıklarını söyledi. Yasağının kalkmasıyla birlikte hareketlilik başladığını belirten Ünal, "Eğlence sektörü olarak çok bedeller ödedik. Yasağın kalkmasıyla birlikte tekrardan eski güzel günlerimize umarız hızlıca ulaşırız" diye konuştu. Ünal, bir gecede 2 bin 500 kişiyi ağırladıklarını söyledi.
Bir başka işletmenin genel müdürü İlker Yeşiltaş da gece kulübüne gelenlerin gece yarısından sonra eğlenmek amacıyla geldiğini ve yasağın kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Yeşiltaş, eğlenmeye gelenlerin büyük çoğunluğunun Ruslardan ve Balkan ülkeleri vatandaşlarından oluştuğunu söyledi.
Gece boyunca yan yana hizmet veren gece kulüplerinin önünde kalabalık eksik olmadı. Giriş ve çıkışlarda güvenlik kontrolünün sıklaştığı dikkati çekti. Otomobiliyle gelenler kadar konakladıkları otellerden transfer aracıyla gelen turist kafileleri de oldu. Gece boyunca eğlence mekanlarında müzik ve dansla oluşturulan koreografide tatilciler müzik yayınının sona erdiği 04.00'a kadar doyasıya eğlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2023-06-22 12:04:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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