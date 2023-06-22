Çatışmada yaralanan uzman çavuş şehit oldu (3)

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ALANYA'DA 3 GÜNLÜK MÜZİK YASAĞI KARARI

Pençe Operasyonu bölgesinde çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras'ın şehit olmasının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe genelinde 3 günlük müzik yasağı kararı aldıklarını açıkladı. Encümen kararına uyulması hususunda tüm vatandaşları duyarlı ve saygılı olmaya davet eden Başkan Yücel, "Aldığımız 3 günlük müzik ve eğlence yasağına tüm işletmelerin ve vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını rica ediyorum" dedi.

Diğer yandan Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesinin yarın Alanya'ya getirileceği, saat 11.00'de Demirtaş bölgesi Aliefendi Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından Aliefendi Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-06-22 12:51:25



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