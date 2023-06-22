15 yaşındaki Yusuf'un cinayet sanığı astsubay, suçlamaları reddetti



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ailesi tarafından kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulunan Yusuf Dellal'ı (15) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Deniz Yeşil (33), ilk kez çıktığı hakim karşısında suçlamaları reddetti. Duruşmaya katılan Yusuf Dellal'in ağabeyi Necip Dellal ise anne ve babasını depremde kaybettiğini açıkladı.

Olay, geçen yıl 17 Ekim gecesi Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Dellal, annesine ait 07 AJC 691 plakalı otomobil ve beraberinde kız arkadaşı Y.S.Y. (16) ile ormanda oturdukları sırada yanlarına bir kişi geldi. Yüzü bezle sarılı şüpheli, polis olduğunu söyledi. Bu sırada korkan Y.S.Y., olay yerinden kaçıp, durumu Dellal'in yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen yakınları, Yusuf Dellal'i tabancayla öldürülmüş olarak buldu. Yusuf'un annesinin otomobilinin ise çalındığı ortaya çıktı. Polis, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma astsubay olarak görev yapan ve olay gecesi Dellal'ın yanına gelen Mehmet Deniz Yeşil'i şüpheli olarak gözaltına aldı. Yeşil, ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu Mehmet Deniz Yeşil hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Yeşil'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık astsubay Mehmet Deniz Yeşil, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Maktul Yusuf Dellal'ın ağabeyi Necip Dellal ve sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakim karşısında ilk savunmasını yapan Yeşil, Yusuf Dellal'i öldürmediğini iddia etti. Olay gecesi ormanda bisikletiyle dolaşırken tekerinin patladığını belirten Yeşil, pompa sormak amacıyla Dellal'in yanına gittiğini, olmadığını öğrenince uzaklaştığını anlattı. Sanık Yeşil, "Yusuf aracın orada kaldı. Kavşağa gelirken 1 el ateş sesi duydum. Aracın yanına yaklaştım. Kapıları açıktı. Yusuf ileride yerde yatıyordu. Biraz daha ilerledim. Kuru ota basılan sesler duydum. Beni de öldüreceklerini düşündüm. Bu sırada arabayı alarak oradan uzaklaştım" diye konuştu.

Görev yaptığı cezaevinde tutuklu olarak kaldığını belirten Mehmet Deniz Yeşil, "Duruşmadan bir saat önce meslekten menedildiğim haberi verildi. 8 aydır tutukluyum. Yusuf Dellal'i ben öldürmedim" dedi.

Yusuf Dellal'in ağabeyi Necip Dellal (18) ise anne ve babasını depremde Adıyaman'da kaybettiğini, olayın oluş şeklini bilmediğini, ebeveynlerinin ölümü sonrasında davayı takip etmek için geldiğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma ertelendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-06-22 13:49:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.