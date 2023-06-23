Antalya'da orman yangını; 1 saatte söndürüldü

ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesi İkizce Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.
Kaş, ilçesi İkizce Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Dağınık şekilde konumlanan evlerin de olduğu bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı gönderildi. Orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 1 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA
2023-06-23 15:49:25
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