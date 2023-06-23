İş yerine ziyarete gelen arkadaşını kazara tüfekle öldürdü



Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da İrfan B. (37), kendisini iş yerine ziyarete gelen arkadaşı Yaşar Çakır'ı (22), kazara ateş alan pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Kepez Mahallesinde yer alan Yeşil Sanayi Sitesi, 5069 Sokak üzerinde bulunan oto tamir dükkanında meydana geldi. Oto tamir dükkanı bulunan İrfan B.'nin yanına, akşam saatlerinde arkadaşı Yaşar Çakır, ziyarete geldi. Bir süre sonra İrfan B. ile Yaşar Çakır üst katta bulunan ofise çıktı. İddiaya göre İrfan B., ofiste bulunan ruhsatsız pompalı tüfeğini kontrol ettiği esnada kazara ateş alan silahtan çıkan saçmalar Yaşar Çakır'a isabet etti. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yaşar Çakır'ın sol koltuk altından vurulduğu belirlenirken, ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Gözaltına alınan İrfan B., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-06-23 18:45:38



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