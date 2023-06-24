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'Saka' dron, pistlerdeki yabancı cisimleri tespit ediyor

DHA

'Saka' dron, pistlerdeki yabancı cisimleri tespit ediyor


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da bahçesinde yolcu ve savaş uçağı bulunan lisede öğrenciler, ArGe çalışmalarıyla havacılık sanayisine değer katıyor. Öğrencilerin geliştirdiği ve 'Saka' ismi verilen dron, havalimanı pistlerindeki yabancı maddeleri tespit edecek.
Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak 6 yıl önce açılan, aynı yıl Türk Hava Kurumu tarafından bağışlanan T67 tipi eğitim uçağı, ardından da Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının bahçesine yerleştirilmesiyle adından söz ettiren Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle dikkat çekiyor. Okulun bahçesine konulan uçak; müze, sinema ve kütüphaneye dönüştürülürken kokpitinde ise öğrenciler pratik eğitim alıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nde 30 yıl boyunca görev alan ve kale (uçuş ömrünü tamamlamış) ayrılan 'F4 E Phantom' tipi savaş uçağı da okul bahçesinde öğrencilerin eğitimine hizmet ediyor.
PİSTİ GÖZLEMLEYECEK
Okul bünyesindeki ArGe merkezi de yeni projeler hayata geçiriliyor. Son olarak öğrenciler, havalimanları iniş ve kalkış pistindeki yabancı maddeleri tespit için bir çalışma yaptı. 'Saka' adı verilen dron geliştiren öğrenciler, özel kamera ve güçlü bataryasıyla havalimanlarında yer hizmetleri personellerinin işini kolaylaştıracak. Prototipi tamamlanan dron için özel bir de kamera hazırlanıyor. Özel yazılım ve kamera sayesinde güçlü batarya ile havalanan dron, 10-15 santimetre dahil her tür yabancı cismi tespit edebilecek.
TESTLERİ YAPILACAK
Öğrencilerin projelerle hem kendilerini geliştirdiğini hem de havacılık teknolojisine yeni ürünler kazandırdığını belirten okulun kurucu müdürü Haldun Çevik, Saka'nın testlerinin tamamlandığını ve Teknofest'te ürünü sergilediklerini söyledi. Havalimanlarında iniş ve kalkış güvenliğinin çok önemli olduğunu anlatan Çevik, "Bazen uçaklar iniş ve kalkış yaparken bazen de dışarıdan piste yabancı maddeler düşebiliyor. Bu durumda özel kamerası ve yazılımı sayesinde dron kısa bir uçuş yaparak hemen tespitini yapabilecek. Bu dron bir proje çalışması, ArGe çalışmaları devam ediyor. Havalimanlarımızda çalışacağı günü merakla bekliyoruz" dedi.
Çevik, okulun tematik bir lise olduğunu ve kayıt döneminde yurt dışından öğrencilerin de büyük ilgi gösterdiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2023-06-24 12:00:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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