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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anaokullu minikler cübbe giyip kep atarak mezun oldu

DHA

Anaokullu minikler cübbe giyip kep atarak mezun oldu


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da anaokulu bitirip 1'inci sınıfa başlayan minikler cübbe giyip kep attı. Miniklerin yıl sonu eğlencesi için hazırladıkları sahne performansı renkli görüntülere sahne oldu.Dore eğitim kurumları çatısı altında eğitim veren Dore Anaokulu, yıl sonu gösterisi yaptı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılını tamamlayan anaokulu öğrencisi minikler, yıl sonu için hazırladıkları 10 farklı gösteriyi ailelerinin meraklı bakışları altında sahneledi. Zaman zaman koreografilerde zorluk çeken miniklerin imdadına ise öğretmenleri ile anne ve babaları yetişti. Hangi hareketi yapması gerektiğini kimi zaman oturdukları yerden kimi zaman da sahnenin karşısına geçerek gösteren öğretmen ve veliler miniklere yardımcı olmaya çalışırken, öğrencilerin bazılarının dans gösterileri sırasında gözyaşlarını tutamadığı dikkati çekti. Bazı aileler çocuklarının sahne performansını cep telefonuyla kaydedebilmek için birbirleriyle yarıştı.Dore Okulları Kurucusu Çağrı Avcu, eğitime ve bilinçli nesil yetiştirmeye verdikleri önemi anlattı. 5 yabancı dil eğitimi verdiklerini de kaydeden Avcu, "Eğitim sistemimizin temeli olan anaokulundan bugün miniklerimiz mezun oluyor. Onların yolu uzun, ancak bizler her zaman onlarla birlikte onlara destek olarak bu yolun temellerini sağlam atmaya gayret ediyoruz" dedi.Minik cübbeleriyle sahneye çıkan minikler, diplomalarını öğretmenlerinden aldı. Ailelerin alkışla destek verdiği diploma töreni kep atılarak sonlandı.Pop müzik sanatçısı Tayfun Duygulu ise gecede sevilen şarkıları davetliler için seslendirdi.
 DHA-Eğitim Türkiye-Antalya / Merkez DHA
2023-06-24 12:31:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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