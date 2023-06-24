Tatile geldiği Antalya'da, otomobilinin üzerine ağaç devrildi



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANKARA'dan ailesiyle birlikte Antalya'ya tatile gelen Ahmet Geyikçi´nin (42) Konyaaltı Sahili'ndeki otoparka park ettiği otomobilinin üzerine ağaç devrildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı´nda plajlara yakın noktada bulunan otoparkta meydana geldi. Kökünden çürüdüğü görülen keçiboynuzu ağacının bir bölümü, park halindeki 06 BGJ 845 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Görenler, durumu, Konyaaltı Sahili'nde görevli polislere ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler, plaka sisteminden otomobilin Ahmet Geyikçi'ye ait olduğunu belirledi. Telefonla ulaşılan Ahmet Geyikçi ve 2 çocuğu, otomobilin park edildiği yere geldi. Geyikçi, otomobili kontrol ederken polis ekiplerinden de bilgi aldı. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, motorlu testere ile ağacı parçalara ayırarak 30 dakikalık çalışmanın ardından otomobil çıkarıldı. Otomobilin yan aynası kırılırken, dallardan dolayı da tavan kısmında çökmelerin olduğu görüldü. Piyasa değeri yaklaşık 350-400 bin TL arasında olduğu değerlendirilen otomobil zarar gördü. Polis ekipleri de ağacın diğer otomobillerin üzerine devrilme olasılığı nedeniyle park halindeki araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı.

'ŞOKTAYIM'

Ankara'dan ailesiyle dün tatile geldiğini anlatan Ahmet Geyikçi, "Otomobilimizi belediyenin sahilde bulunan otoparkına park ettik. Boş yere park ettikten sonra ailemle denize yüzmeye gittik. 1-2 saat sonra biz denizde yüzerken polis ekiplerinden otomobilimizin ağaç altında kaldığına dair telefona geldi. Sonrasında biz de hemen park yerine geldik ve aracımızı bu şekilde bulduk. Ne kadar zararım var bilmiyorum. Bir tek yan aynasının kırık olduğunu ve üzerinde bulunan ağaçlardan dolayı tavanında zarar olduğunu görüyorum. İtfaiye çalışmasının bitmesinin sonrasında zararım ne kadar göreceğim. Belediyenin de zararımı karşılamasını istiyorum. Şu an gerçekten şok içindeyim. Ne diyeceğimi de inanın bilmiyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-06-24 16:40:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.