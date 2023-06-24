Kendisini ziyarete gelen arkadaşını tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da iş yerine ziyarete gelen arkadaşı Yaşar Çakır'ı (22) pompalı tüfekle kazara vurarak öldürdüğü öne sürülen İrfan Bakır (37), 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Kepez Mahallesi'ndeki Yeşil Sanayi Sitesi 5069 Sokak´ta meydana geldi. Oto tamir atölyesinde bulunan İrfan Bakır'ı, arkadaşı Yaşar Çakır ziyarete geldi. Bir süre sonra Bakır ile Çakır üst kattaki ofise çıktı. İddiaya göre, ofiste Bakır´ın, kontrol ettiği ruhsatsız pompalı tüfeği kazara ateş aldı, saçmalar Yaşar Çakır'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol koltuk altından vurulduğu belirlenen Yaşar Çakır, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

CENAZE ISPARTA'YA GÖTÜRÜLDÜ

bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Yaşar Çakır'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün akşam yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Isparta'ya götürüldü.

'KASTEN ADAM ÖLDÜRMEKTEN' TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen İrfan Bakır, verdiği ilk ifadede, "Yaşar Çakır, pompalı tüfeği görmek istedi. Tüfeği gösterdiğim ve incelediğimiz esnada birden ateş aldı. Bilerek ve isteyerek tüfeği ateşlemedim. Olay tamamen kaza sonucu yaşandı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İrfan Bakır, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-06-24 17:20:48



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