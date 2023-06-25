Denizlerde avlanan balık miktarı 4 yılda yüzde 32 azaldı



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE'nin denizlerinde avlanan balık miktarı 4 yılda yüzde 32 azaldı. 2019 yılında 374 bin 725,7 ton olan avlanan balık miktarı, 2020 yılında 291 bin 910,1 tona, 2021 yılında 262 bin 289,7 tona, 2022 yılında 254 bin 535,3 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) su ürünleri üretimi verilerine göre 2022 yılında avlanan deniz balıkları miktarı, 254 bin 535,3 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi 125 bin 980 ton ile ilk sırada yer aldı. Hamsiyi 49 bin 892 ton ile palamut-torik ve 16 bin 729 ton ile sardalya takip etti. Son 4 yılda avlanan deniz balığı miktarı incelendiğinde geçen yıl yüzde 32 azalma yaşandı. Denizlerde 2019 yılında 374 bin 725,7 ton olan avlanan balık miktarı 2020 yılında 291 bin 910,1 tona, 2021 yılında 262 bin 289,7 tona, 2022 yılında da 254 bin 535,3 tona geriledi.

HAMSİ 4 YILDA YÜZDE 48 AZALDI

Geçen yıl en çok avcılığı yapılan hamsi, 2019'da 262 bin 544,4 ton, 2020'de 171 bin 253,2 ton, 2021'de 151 bin 597,6 ton, 2022'de ise 125 bin 980,4 ton avlandı. Avlanan hamsi miktarı son 4 yılda yüzde 48 azaldı. Geçen yıl denizlerde en çok avlanan palamut-torik miktarı ise 2019 yılında 1578,3 ton, 2020 yılında 22 bin 742,7 ton, 2021 yılında 2 bin 595,4 ton, 2022 yılında da 49 bin 891,5 ton oldu. Sardalya avcılığı 2019'da 19 bin 119,2 ton, 2020'de 21 bin 265,4 ton, 2021'de 15 bin 800,3 ton, geçen yıl ise 16 bin 729,1 olarak gerçekleşti.

SOFRADAKİ BALIK TÜRLERİ AZALDI

Balık tezgahlarında çoğunlukla yer alan ve sıklıkla tüketilen bazı balık türlerinin geçen yıl avlanma miktarı yüzde 30'dan fazla geriledi. 2019'da 155,8 ton avlanan levrek 68 tona, 2019'da 2 bin 341,7 ton avlanan tekir 1303,8 tona, 2019'da 186,3 ton avlanan uskumru 116 tona, 2019'da 1269,6 ton avlanan bakalorya 2022'de 1083,8 tona, 2019'da 1718,7 ton avlanan barbunya 1066,7 tona, 2019'da 13 bin 179,8 ton avlanan istavrit 10 bin 981,9 tona, 2019'da 218,1 ton avlanan izmarit 156,3 tona, 2019'da 117,7 ton avlanan karagöz 80,8 tona, 2019'da 2 bin 181,6 ton avlanan kefal 1909,3 tona geriledi.

DENİZLERDE AVLANAN BALIK MİKTARLARI

Geçen yıl avlanan deniz balıkları miktarı ve türleri şöyle:

"Akya 173.2 ton, avcı 13,4 ton, aalbakor (patlakgöz) 118 ton, bakalorya-berlam 1083,8 ton, barbunya 1066,7 ton, barbunya (paşa barbunu) 129,6 ton, çaça 11 bin 161,7 ton, çipura 559,2 ton, dil 291,6 ton, dülger 31,9 ton, fangri 29,4 ton, fener balığı 122 ton, gelincik 9,6 ton, gobene 808,9 ton, grenyüz 82,5 ton, gümüş 493,6 ton, hani 4,2 ton, iskarmoz 56,1 ton, iskorpit 101,4 ton, isparoz 38,2 ton, istavrit (kraça) 10 bin 981,9 ton, istavrit (karagöz) 3 bin 948,3 ton, işkine 2,9 ton, izmarit 156,3 ton, kalkan 491 ton, karagöz 80,8 ton, kaya balığı 27,4 ton, kefal 1909,3 ton, keler 2,6 ton, kılıç 378,7 ton, kırlangıç (red gurnard) 31,1 ton, kırlangıç (mazak) 1,4 ton, kolyoz 2 bin 492,9 ton, köpek 4,2 ton, kupez 2 bin 310,6 ton, lahoz 231,8 ton, levrek 68 ton, lipsöz 25,7 ton, lüfer 5 bin 495,3 ton, melanurya 75,5 ton, mercan 1011,5 ton, mezgit 7 bin 690,4 ton, mığrı 0,1 ton, mırmır 51,6 ton, minekop 27,6 ton, orfoz 0,1 ton, orkinos 2 bin 292 ton, yazılı orkinos 410 ton, öksüz 1,2 ton, patlakgöz mercan 16,6 ton, pisi 8 ton, sardalya 16 bin 729,1 ton, sarıgöz 26,6 ton, sarpa 122,2 ton, sinagrit 52,1 ton, sivriburun karagöz 0,6 ton, tekir 1303,8 ton, tirsi 3 bin 146,8 ton, trança 12,5 ton, uskumru 116 ton, vatoz 1,6 ton, zargana 186,2 ton, zurna 96 ton, diğer türler 270,1 ton."

'AŞIRI AVLANMA VE KİRLİLİK'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Türkiye'nin balıkçılık açısından Akdeniz'de avlanma faaliyeti yüksek ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Kıyılarımızda avlanma faaliyeti çok fazla. Aşırı avlanma nedeniyle doğal stoklarda da azalma söz konusu. Ufak balıklar da avlanıyor. Avlanan balığa en az bir kere üreme şansı verilmeli. Kıyılarımız kirleniyor. Fazla avlanma faaliyeti, kirlilik denizlerde avlanan balık miktarında azalmaya neden oluyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-06-25 09:59:06



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