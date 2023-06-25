 Profesör Ömer Özkan: Haftada 3-4 cilt kanseri vakası görüyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

 Profesör Ömer Özkan: Haftada 3-4 cilt kanseri vakası görüyoruz

DHA

 Profesör Ömer Özkan: Haftada 3-4 cilt kanseri vakası görüyoruz


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan, iklim değişikliğiyle birlikte cilt kanserinde hem yaş ortalamasının düştüğünü hem de cilt kanseri vakalarının belirgin şekilde arttığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Haftada 3-4 kanser vakası tespit ediyoruz. 3 yaşında kanser hastamız vardı. Güneş görmeyen yerlerde dahi kanser vakası tespit ediliyor" dedi.
İklim değişikliği, küresel ısınma ve güneşli gün sayının artmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında güneşe olan maruziyet de giderek artıyor. Ultraviyole (UV) ışınlarının cilde olan etkileriyle ilgili uzmanların sıklıkla yaptığı 'korunun' uyarısı, vatandaşı özellikle güneş kremi kullanımına yönlendiriyor. Güneşin zararlı ışınlarından korunmanın en etkili yöntemi güneş kremleri olurken özellikle son yıllarda ciltteki lekelenmeler ve cilt kanserleri vakalarında da artışlar görülmeye başlandı.
Antalya'daki bir otelde Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, uzman hekimler ve asistan hekimlerin katıldığı 'melanoma bilgilendirme toplantısı' gerçekleştirildi  Prof. Dr. Ömer Özkan toplantıda özellikle vakaların sayısının arttığına dikkati çekti, vücudun en fazla alan kaplayan organ ve doku olan cildin yeteri kadar önemsenmediğini söyledi. Güzellik dışında yaşamsal bulgular açısından da cildin önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Özkan, "Bir kanserle karşılaşıldığında en önemli tedaviyi erken dönemde yapıyorsunuz. Deri kanserlerinin bir kısmı önlenebilir kanserlerdendir. Daha önce karşılaşmadığımız şekilde ultraviyole sorunlarla karşılaşıyoruz" dedi.
Genç yaşlarda cilt kanseriyle karşılaştıkları vakaların da olduğunu, kendi kliniğinde bir vakayı teşhis ettiğini anlatan Prof. Dr. Özkan, "Çok geç gelenler var maalesef. Erken gelenler de oluyor. 3 yaşında bir hastamız oldu. Bu maalesef literatürde görülebilecek en küçük yaşlardan birisi. Bu türden tümörler bıçak sırtı işler. Milimetre ile kanser türünde söyleyeceklerimiz değişiyor. 1 milimetre kalınlığın altında o hasta yüzde 99 yaşarken 4 milimetre olunca yüzde 25'e iniyor" diye konuştu.
'SAYILARDA BELİRGİN ARTIŞ VAR' 
Kanser vakasının arttığının verilerle fark edildiğini belirten Prof. Dr. Özkan, insanların farkındalığının artmasının da buna bir etken olabileceğini söyledi. Önceki yıllarda kanser vakalarına daha az rastlandığını belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, "Ayda yılda bir gördüğümüz kanser vakalarından bu hafta 3 vaka gördük, önemli bir kanser türünde bu rakam. Rakamlar artıyor, sayıların belirgin bir şekilde arttığını söyleyebilirim" diye konuştu.
'BELLİ BİR YAŞTAN SONRA MUAYENE ÖNEMLİ'
Cildin sadece güneş gören yerlerinde değil diğer bölgelerde de kanser vakalarına rastladıklarını anlatan Prof. Dr. Özkan, deri kanserinin tek nedeninin güneş ışığı olmadığını söyledi. Deri kanserinin güneş gören yerlerde UV kaynaklı olabileceği gibi güneş görmeyen yerlerde de bağışıklık, hava durumları, ek hastalıklar ve genetik faktörlerin etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan  "Gövdede, ağız içinde, gözde, çok zor güneş gören iç çamaşırının olduğu bölgelerde kanser görülebiliyor. Önceden bir beniniz var ve büyüyorsa şekli değişiyorsa, kanamalar kaşınmalar başladıysa, içinde farklı renkler görülüyorsa bunlar önemli bulgular oluyor. Mutlaka belli bir yaştan sonra muayene çok önemli. Vücudunuza bakınca diğerinden farklı bir şey görülüyorsa bu da çok önemlidir. Bazı deri kanserlerine UV etkili bazıların da ise daha az etkili. Biz daha çok önlenebilen ve basit bir neden olduğu için UV'den söz ediyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2023-06-25 10:24:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlerde avlanan balık miktarı 4 yılda yüzde 32 azaldı
YEREL HABERLER Denizlerde avlanan balık miktarı 4 yılda yüzde 32 ...
Kaş'ta, şarkıcı Demet Akalın konser verdi
YEREL HABERLER Kaş'ta, şarkıcı Demet Akalın konser verdi
Antalya'da tüfekle kazara arkadaşını vurduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da tüfekle kazara arkadaşını vurduğu öne ...
Kendisini ziyarete gelen arkadaşını tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kendisini ziyarete gelen arkadaşını tüfekle öldüren ...
Tatile geldiği Antalya'da, otomobilinin üzerine ağaç devrildi
YEREL HABERLER Tatile geldiği Antalya'da, otomobilinin üzerine ağaç ...
Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
Antalya'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda ...
Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği ...
Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı yarın yapılacak
YEREL HABERLER Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı yarın yapılacak
Antalya sahillerinde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Antalya sahillerinde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor
Alanya'da yamaç paraşütüne kano bağlayıp denize iniş yaptı
YEREL HABERLER Alanya'da yamaç paraşütüne kano bağlayıp denize iniş ...
Anaokullu minikler cübbe giyip kep atarak mezun oldu
YEREL HABERLER Anaokullu minikler cübbe giyip kep atarak mezun oldu
'Saka' dron, pistlerdeki yabancı cisimleri tespit ediyor
YEREL HABERLER 'Saka' dron, pistlerdeki yabancı cisimleri tespit ...
Yabancıya yıllık peşinatlı kiralar, yerini peşinatsız yerli kiracıya bıraktı
YEREL HABERLER Yabancıya yıllık peşinatlı kiralar, yerini peşinatsız ...
Antalyalı girişimci eşek sütünden sonra at ve deve sütü üretimine yöneldi
YEREL HABERLER Antalyalı girişimci eşek sütünden sonra at ve deve ...
24. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı
YEREL HABERLER 24. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali ...
Antalya'da tüfekle kazara vurulduğu öne sürülen genç yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Antalya'da tüfekle kazara vurulduğu öne sürülen genç ...
"Yaşamı ve Yapıtlarıyla Habip Aydoğdu" sergisi Antalya'da açıldı
YEREL HABERLER "Yaşamı ve Yapıtlarıyla Habip Aydoğdu" sergisi ...
İş yerine ziyarete gelen arkadaşını kazara tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER İş yerine ziyarete gelen arkadaşını kazara tüfekle ...
Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
YEREL HABERLER Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
Kumluca'da yüzme alanları denetlendi
YEREL HABERLER Kumluca'da yüzme alanları denetlendi
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
KUTSO'da uluslararası fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER KUTSO'da uluslararası fotoğraf sergisi açıldı
Antalya'da orman yangını; 1 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını; 1 saatte söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.