Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu aştı



ANTALYA, (DHA)ANTALYA'yı hava yoluyla 1 Ocak24 Haziran tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 5 milyonu aştı. 24 Haziran Cumartesi günü hava yoluyla dış hatlardan Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı da 90 bin 853 olarak gerçekleşti ve günlük turist giriş rekoru kırıldı.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 2022 yılının 1 Ocak-24 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla 3 milyon 853 bin 348 turistin ziyaret ettiği Antalya'da, bu yılın aynı döneminde yüzde 32'lik artışla 5 milyon 71 bin 305 olarak gerçekleşti. 2023 yılının 1 Haziran-24 Haziran tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 artış kaydetti.

2023 YILI GÜNLÜK TURİST GİRİŞ REKORU KIRILDI

Antalya'da, turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'da kırılan hava yoluyla günlük 90 bin turist giriş rekoru da 2023 yılı 24 Haziran itibari ile geçildi. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 24 Haziran günü hava yoluyla gelen turist sayısı 90 bin 853 kişi olarak gerçekleşirken, 2023 yılının da günlük turist giriş rekoru kırıldı.

Diğer yandan bu yıl 1 Ocak10 Haziran tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 4 milyon 62 bin 891 olarak gerçekleşirken, bu sayı 1 Ocak-24 Haziran tarihleri arasında ise 5 milyon 71 bin 305 oldu. Böylece 1024 Haziran arası Antalya'yı hava yoluyla 1 milyonu aşkın turist ziyaret etmiş oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2023-06-25 14:25:41



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