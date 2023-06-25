Yüzme yarışlarının Formula 1'i tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzme yarışlarının Formula 1'i tamamlandı

DHA

Yüzme yarışlarının Formula 1'i tamamlandı


Megisti Kaş Swim Race'te 16 ülkeden 193 sporcu kulaç attı
Kadınlarda 1 saat 46 dakika 34 saniyeyle Aybike Su Irçağ, erkeklerde de 1 saat 37 dakika 42 saniyeyle Emre Erdoğan birinci oldu
Down sendromlu özel sporcu Hasan Gökhan Kotan, 7 kilometre yüzerek dünyada bir ilki başardıKAŞ, (DHA) - Her yıl Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin sonunda düzenlenen Megisti Kaş Swim Race, bu yıl 17. kez gerçekleşti. Rekortmen yüzücüler, "Barış ve Dostluk" sloganıyla antik dönemden Likyalılar'a, Türk topluluklarından Bizanslılara pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Kaş'ta buluştu. Yunanistan'a en yakın kara parçası olan Megisti/Meis Adası'ndan sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu yarış, 7 kilometre parkurun ardından Kaş'ta son buldu.
16 ülkeden 193 sporcunun katıldığı Megisti Kaş Swim Race'te kadınlarda birinci 1:46:34 süreyle yarışın en genç sporcusu Aybike Su Irçağ, ikinci 1:57:32 süreyle Kathryn Haesner ve üçüncü 1:59:53 süreyle Ironman şampiyonu Sera Sayar oldu. Erkeklerde ise birinci 1:37:42 süreyle Emre Erdoğan, ikinci ise 1:38:01 süreyle Spyros Chrysikopoulos oldu. Dostluk için kulaç atan ve ilk ikiye giren Türk ve Yunan sporcular yarış sonunda sarılarak sıcak anlar yaşattı. Dünya Rekortmeni 61 yaşındaki Ahmet Nakkaş yarışı 1:39:15 süreyle üçüncü olarak tamamladı. Hasan Gökhan Kotan, 3 saat 22 dakika 30 saniyeyle yarışı tamamlayarak dünyada 7 kilometre yüzen ilk down sendromlu yüzücü oldu.
Türkiye, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere Afganistan, Bosna Hersek, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Makedonya ve Rusya'dan gelen üst düzey 193 sporcu birincilik için kıyasıya mücadele etti. Kaş Belediyesi ve Radisson Blu Hotel Kaş ana sponsorluğunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin destekleriyle, MK Group co-sponsorluğunda MEKVIN Hotels konaklama sponsorluğunda gerçekleşen yarışın startını Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Rossist Event Kurucusu Polat Dede verdi.
Sporcuların arasında Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu, 100 metre Serbest 60-64 Yaş Dünya rekoru sahibi Ahmet Nakkaş, ultra maraton yüzücü Bengisu Avcı ve Ironman Şampiyonu Sera Sayar da yer aldı. 
Yarışı özel kılan yanlardan biri ise down sendromlu sporcu Hasan Gökhan Kotan'ın mücadelesi oldu. Hasan Gökhan Kotan, 7 kilometre yüzerek Kaş'a 3 saat 44 dakika 30 saniyede vararak dünya tarihine geçti. İskelede alkışlarla karşılanan Gökhan'ı görenler, duygusal anlar yaşadı.
Nefes kesen yarışının ardından ödül töreni Antalya'nın simge noktalarından olan Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Yarışı ilk üçte tamamlayan isimlere ödüllerini Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, MK Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Gürsoy ve Meis Belediye Başkan Yardımcısı Nicolas Asvestis verdi.
Yarış hakkında düşüncelerini aktaran Rossist Event Kurucusu Polat Dede, "Yoğun geçen bir yarışın ardından Kaş'ın masmavi sularında sporcularımızı karşıladık. Bu güzel yarışın öncesinde Yunanistan genel seçimlerinin olduğu gün yarışımızı gerçekleştirmemizde özel destek veren Meis Belediye Başkanı Samsakos Yorgos'a, Kaş Belediyesi'ne, Radisson Blu Hotel Kaş'a, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Kaş Kaymakamlığı'na, Türkiye Yüzme Federasyonu'na, Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne, MK Group ve MEKVIN Hotels'e teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.
EMRE ERDOĞAN: ÇOK REKABETÇİ VE SERT BİR YARIŞ OLDU
Erkeklerde birincilik madalyasının sahibi olan Emre Erdoğan, çok keyifli bir yarış gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Açık su şartlarına göre gayet ılımlı bir suda yüzdük. Yarış boyunca Yunanlı dostum ile yüzdüm. Çok centilmence yüzdük, normalde açık su sert bir spordur birbirine dirsek atarsın falan ama oldukça centilmence yan yana birbirimizi zorlayarak yüzdük. Bütün gücümüzü verdik. Son düzlükte zaten enerjimi ona saklıyordum. Orada da avantajımı kullanarak yarışı kazandım. Gerçekten çok rekabetçi ve sert bir yarış oldu, kazandığım için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
"KAZANMAK İÇİN SAVAŞ VERİLİYOR SUYUN İÇİNDE"
Hakemlerin suyun altında yaşanan olayları çok zor gördüğünü kaydeden Emre Erdoğan, "Su altında ne olduğu pek bilinmez. O yüzden olimpiyatlardaki en sert sporlardan da biridir aslında. Kulvar olmayınca sporcular birbirlerine çok yaklaşabiliyor, dirsek atabiliyor, ayağının ucundakine tekme atabilir. Kazanmak için savaş veriliyor suyun içinde ama dediğim gibi çok centilmence Türk-Yunan dostluğuna yakışır bir şekilde yüzdük. Kendisini de çok tebrik ederim" diye konuştu.
AYBİGE SU IRÇAĞ: ÇOK KEYİFLİYDİ
Kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Aybige Su Irçağ, "Finişi göremedim, belli olmuyordu ama çok keyifliydi. Deniz o kadar güzeldi ki" dedi.
Kulaçların "Barış ve Dostluk" için atıldığı yarışın kazananları ise şöyle:
Megisti Kaş Swim Race Kadınlar İlk 3:
1Aybike Su Irçağ, 1 saat 46 dakika 34 saniye
2Kathryn Haesner, 1 saat 57 dakika 32 saniye 
3Sera Sayar, 1 saat 59 dakika 53 saniye
Megisti Kaş Swim Race Erkekler İlk 3:
1Emre Erdoğan, 1 saat 37 dakika ve 42 saniye
2Spyros Chrysikopoulos, 1 saat 38 dakika 01 saniye
3Ahmet Nakkaş, 1 saat 39 dakika ve 15 saniyeGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarıştan detaylar
Açıklamalar
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya / Kaş
2023-06-25 15:31:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hava almak için çıktığı çatıdan düşen Nisa Nur hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hava almak için çıktığı çatıdan düşen Nisa Nur ...
Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı gerçekleştirildi
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu ...
Abdal Musa, Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkinliklerle anıldı
YEREL HABERLER Abdal Musa, Antalya'nın Elmalı ilçesinde ...
Bayram yoğunluğu yaşanan Antalya'da, helikopterli trafik denetimi
YEREL HABERLER Bayram yoğunluğu yaşanan Antalya'da, helikopterli ...
Kasaplardan "Kurban etini poşete koymayın" uyarısı
YEREL HABERLER Kasaplardan "Kurban etini poşete koymayın" uyarısı
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu ...
Alanya Gazeteciler Cemiyeti 2022 Medya Başarı Ödüllerini kazananlar açıklandı
YEREL HABERLER Alanya Gazeteciler Cemiyeti 2022 Medya Başarı ...
Mahra'nın babası sahipsiz köpek sorunuyla mücadelesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Mahra'nın babası sahipsiz köpek sorunuyla ...
Muratpaşa Belediyesinden çocuklar için beceri ve kondisyon kursu
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesinden çocuklar için beceri ve ...
Kepez Belediyesi cimnastikçileri üç altın, bir gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi cimnastikçileri üç altın, bir gümüş ...
Kepez'deki camilerde Kurban Bayramı öncesi temizlik gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kepez'deki camilerde Kurban Bayramı öncesi temizlik ...
Kurban Bayramı'nda Kepez'de 9 mahallede kurban kesimi yapılacak
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nda Kepez'de 9 mahallede kurban kesimi ...
 Profesör Ömer Özkan: Haftada 3-4 cilt kanseri vakası görüyoruz
YEREL HABERLER  Profesör Ömer Özkan: Haftada 3-4 cilt kanseri vakası ...
Denizlerde avlanan balık miktarı 4 yılda yüzde 32 azaldı
YEREL HABERLER Denizlerde avlanan balık miktarı 4 yılda yüzde 32 ...
Kaş'ta, şarkıcı Demet Akalın konser verdi
YEREL HABERLER Kaş'ta, şarkıcı Demet Akalın konser verdi
Antalya'da tüfekle kazara arkadaşını vurduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da tüfekle kazara arkadaşını vurduğu öne ...
Kendisini ziyarete gelen arkadaşını tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kendisini ziyarete gelen arkadaşını tüfekle öldüren ...
Tatile geldiği Antalya'da, otomobilinin üzerine ağaç devrildi
YEREL HABERLER Tatile geldiği Antalya'da, otomobilinin üzerine ağaç ...
Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
Antalya'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda ...
Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği ...
Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı yarın yapılacak
YEREL HABERLER Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı yarın yapılacak
Antalya sahillerinde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Antalya sahillerinde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.