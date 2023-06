Yüzme yarışlarının Formula 1'i tamamlandı

Megisti Kaş Swim Race'te 16 ülkeden 193 sporcu kulaç attı

Kadınlarda 1 saat 46 dakika 34 saniyeyle Aybike Su Irçağ, erkeklerde de 1 saat 37 dakika 42 saniyeyle Emre Erdoğan birinci oldu

Down sendromlu özel sporcu Hasan Gökhan Kotan, 7 kilometre yüzerek dünyada bir ilki başardıKAŞ, (DHA) - Her yıl Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin sonunda düzenlenen Megisti Kaş Swim Race, bu yıl 17. kez gerçekleşti. Rekortmen yüzücüler, "Barış ve Dostluk" sloganıyla antik dönemden Likyalılar'a, Türk topluluklarından Bizanslılara pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Kaş'ta buluştu. Yunanistan'a en yakın kara parçası olan Megisti/Meis Adası'ndan sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu yarış, 7 kilometre parkurun ardından Kaş'ta son buldu.

16 ülkeden 193 sporcunun katıldığı Megisti Kaş Swim Race'te kadınlarda birinci 1:46:34 süreyle yarışın en genç sporcusu Aybike Su Irçağ, ikinci 1:57:32 süreyle Kathryn Haesner ve üçüncü 1:59:53 süreyle Ironman şampiyonu Sera Sayar oldu. Erkeklerde ise birinci 1:37:42 süreyle Emre Erdoğan, ikinci ise 1:38:01 süreyle Spyros Chrysikopoulos oldu. Dostluk için kulaç atan ve ilk ikiye giren Türk ve Yunan sporcular yarış sonunda sarılarak sıcak anlar yaşattı. Dünya Rekortmeni 61 yaşındaki Ahmet Nakkaş yarışı 1:39:15 süreyle üçüncü olarak tamamladı. Hasan Gökhan Kotan, 3 saat 22 dakika 30 saniyeyle yarışı tamamlayarak dünyada 7 kilometre yüzen ilk down sendromlu yüzücü oldu.

Türkiye, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere Afganistan, Bosna Hersek, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Makedonya ve Rusya'dan gelen üst düzey 193 sporcu birincilik için kıyasıya mücadele etti. Kaş Belediyesi ve Radisson Blu Hotel Kaş ana sponsorluğunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin destekleriyle, MK Group co-sponsorluğunda MEKVIN Hotels konaklama sponsorluğunda gerçekleşen yarışın startını Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Rossist Event Kurucusu Polat Dede verdi.

Sporcuların arasında Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu, 100 metre Serbest 60-64 Yaş Dünya rekoru sahibi Ahmet Nakkaş, ultra maraton yüzücü Bengisu Avcı ve Ironman Şampiyonu Sera Sayar da yer aldı.

Yarışı özel kılan yanlardan biri ise down sendromlu sporcu Hasan Gökhan Kotan'ın mücadelesi oldu. Hasan Gökhan Kotan, 7 kilometre yüzerek Kaş'a 3 saat 44 dakika 30 saniyede vararak dünya tarihine geçti. İskelede alkışlarla karşılanan Gökhan'ı görenler, duygusal anlar yaşadı.

Nefes kesen yarışının ardından ödül töreni Antalya'nın simge noktalarından olan Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Yarışı ilk üçte tamamlayan isimlere ödüllerini Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, MK Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Gürsoy ve Meis Belediye Başkan Yardımcısı Nicolas Asvestis verdi.

Yarış hakkında düşüncelerini aktaran Rossist Event Kurucusu Polat Dede, "Yoğun geçen bir yarışın ardından Kaş'ın masmavi sularında sporcularımızı karşıladık. Bu güzel yarışın öncesinde Yunanistan genel seçimlerinin olduğu gün yarışımızı gerçekleştirmemizde özel destek veren Meis Belediye Başkanı Samsakos Yorgos'a, Kaş Belediyesi'ne, Radisson Blu Hotel Kaş'a, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Kaş Kaymakamlığı'na, Türkiye Yüzme Federasyonu'na, Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne, MK Group ve MEKVIN Hotels'e teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

EMRE ERDOĞAN: ÇOK REKABETÇİ VE SERT BİR YARIŞ OLDU

Erkeklerde birincilik madalyasının sahibi olan Emre Erdoğan, çok keyifli bir yarış gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Açık su şartlarına göre gayet ılımlı bir suda yüzdük. Yarış boyunca Yunanlı dostum ile yüzdüm. Çok centilmence yüzdük, normalde açık su sert bir spordur birbirine dirsek atarsın falan ama oldukça centilmence yan yana birbirimizi zorlayarak yüzdük. Bütün gücümüzü verdik. Son düzlükte zaten enerjimi ona saklıyordum. Orada da avantajımı kullanarak yarışı kazandım. Gerçekten çok rekabetçi ve sert bir yarış oldu, kazandığım için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN SAVAŞ VERİLİYOR SUYUN İÇİNDE"

Hakemlerin suyun altında yaşanan olayları çok zor gördüğünü kaydeden Emre Erdoğan, "Su altında ne olduğu pek bilinmez. O yüzden olimpiyatlardaki en sert sporlardan da biridir aslında. Kulvar olmayınca sporcular birbirlerine çok yaklaşabiliyor, dirsek atabiliyor, ayağının ucundakine tekme atabilir. Kazanmak için savaş veriliyor suyun içinde ama dediğim gibi çok centilmence Türk-Yunan dostluğuna yakışır bir şekilde yüzdük. Kendisini de çok tebrik ederim" diye konuştu.

AYBİGE SU IRÇAĞ: ÇOK KEYİFLİYDİ

Kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Aybige Su Irçağ, "Finişi göremedim, belli olmuyordu ama çok keyifliydi. Deniz o kadar güzeldi ki" dedi.

Kulaçların "Barış ve Dostluk" için atıldığı yarışın kazananları ise şöyle:

Megisti Kaş Swim Race Kadınlar İlk 3:

1Aybike Su Irçağ, 1 saat 46 dakika 34 saniye

2Kathryn Haesner, 1 saat 57 dakika 32 saniye

3Sera Sayar, 1 saat 59 dakika 53 saniye

Megisti Kaş Swim Race Erkekler İlk 3:

1Emre Erdoğan, 1 saat 37 dakika ve 42 saniye

2Spyros Chrysikopoulos, 1 saat 38 dakika 01 saniye

3Ahmet Nakkaş, 1 saat 39 dakika ve 15 saniyeGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kaş

2023-06-25 15:31:03

2023-06-25 15:31:03



